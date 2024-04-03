不是北京  亞洲富豪最多是在這城市

印度孟買富翁人數總計達到92人，首度超越中國北京，成為亞洲最多富豪的城市；示意圖。（歐新社）

2024年胡潤全球富豪榜（Hurun Global Rich List）顯示，印度 金融中心孟買（Mumbai）以一人之差，首度勝過北京，躍居亞洲億萬富豪最多城市，這也是孟買首次奪下這項殊榮。

據CNBC報導，在胡潤的最新統計中，孟買新增26名億萬富豪，總計達到92人，高於北京的91人與上海的87人。據統計，北京因少了18名億萬富豪，總人數降至91人。全球億萬富豪最多的城市則為美國紐約市，達119人，其次是倫敦的97人。目前全球共有3279名億萬富豪，比2023年增加5%。

以國家來看，儘管中國比一年前減少了155名的億萬富豪，仍以814人高居全球之冠，其次是美國的800人，印度則以271人拿下季軍。

胡潤研究院在報告指出，孟買是全球億萬富豪增速最快之都，現成為亞洲億萬富豪最多、全球第3多的城市。印度首都新德里也首度躋身排行榜前10名。

美國一年來增加了109名億萬富豪，是增數最多的國家，人工智慧 （AI）成為刺激當地財富成長的主要引擎。該報告指出，隨著輝達市值衝破2兆美元，執行長黃仁勳也頻頻躍上版面，擠進了胡潤前30大富豪。微軟、Google、亞馬遜、甲骨文背後的億萬富豪，也因投資 人押注AI創造的價值，財富大幅增長。

胡潤印度首席研究員朱耐德（Anas Rahman Junaid）說，目前世界正處於電動車、太空科技與人工智慧等產業革命路口，印度的新創生態系統才正要發力，在未來10年忽視印度，將是任何具遠見人士無法承受的風險。

報告指出，印度億萬富豪的增加可歸功於股市強勁、投資信心佳以及商業機會龐大，而製藥、汽車與汽車零部件等產業，為印度億萬富豪的增加作出最大貢獻。

印度信實工業公司（Reliance Industries Ltd）董事長安巴尼（Mukesh Ambani）是唯一進入全球富豪榜前10名的亞洲富豪，資產估計為1150億美元。