我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反花更多錢...她訂超低價廉航 起飛前1小時機票被取消

​馬斯克成德州奧斯汀最大私人雇主 但考慮買特斯拉的人變少了

連上100天班 日本26歲醫師累到自殺

聯合新聞網
日本傳出醫師連續上班100天，一個月加班超過200個小時導致過勞死；示意圖。（本報資料照片）
日本傳出醫師連續上班100天，一個月加班超過200個小時導致過勞死；示意圖。（本報資料照片）

長時間工作的過勞現象，是現代社會碰到的問題之一。日本一位名為高島晨伍的26歲醫師，由於嚴重過勞的關係，在2022年不幸逝世。他的死讓日本醫界開始檢討，是否現行的制度有問題，才會造成過勞的狀況。

根據日本媒體「47NEWS」報導，高島2020年4月開始從醫，2022年2月被分配到消化器官消化器內科。從這時開始，他的工作就變得相當忙碌，讓他感到有些喘不過氣。他曾經試圖向上級報告，卻被對方以「我可是一天工作20個小時，一年只休息5天」反駁，要他繼續撐下去。

高島最後被逼到幾乎不想上班，雖然試著請假，卻被威脅一旦休假，就會徹底丟掉工作。最終高島在5月，不幸被發現在家中自殺身亡。當地勞動局介入調查，發現他一個月前的加班時數高達207小時，且曾經連續上班100天，因而認定為勞災。父母在今年2月，正式提告醫院要求損害賠償。

報導指出，醫師過勞的現象，已經成為日本社會的問題之一。今年4月起，將針對醫院訂立加班時間上限，但共同通信曾在1到2月期間，對全日本88間醫院做問卷調查，其中回答的57所醫院裡，有高達51所認為一定會超過規定的加班時數，打算要尋求特例解套。

醫師除了有眾多病患需要診療以外，還得抽空做研究等等業務，成為醫師忙碌不已的原因。

日本

上一則

日本政府成立火山觀測和研究一體化機構

下一則

土耳其35年首見 在野黨大勝地方選舉

延伸閱讀

台7旬婦洗腎疑小林紅麴保健品釀禍 夫泣「像在等死」

台7旬婦洗腎疑小林紅麴保健品釀禍 夫泣「像在等死」
投資AI何必獨鍾美股？下階段概念股推薦名單出列

投資AI何必獨鍾美股？下階段概念股推薦名單出列
野村：美日利率走向殊途 日圓兌美元今年仍有望升至140

野村：美日利率走向殊途 日圓兌美元今年仍有望升至140
日本新年度4月1日起展開 日圓可能再面臨貶值壓力

日本新年度4月1日起展開 日圓可能再面臨貶值壓力

熱門新聞

英國王室凱特王妃22日拋出罹癌震撼彈，外傳凱特69歲母親卡蘿和74歲父親麥可第一時間就知情，在威廉夫婦齊心抗癌之際，娘家總動員保護寶貝外孫子女不受消息影響。（取材自X）

娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉

2024-03-25 06:27
英國威廉王子夫人凱特22日透過預錄影片宣布罹癌。（美聯社）

穿「這毛衣」宣布噩耗…英媒解析凱特罹癌影片穿搭：向大眾透露一訊息

2024-03-25 06:31
馬斯克認為烏克蘭抗俄終將失敗。(路透資料照)

馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」

2024-03-31 11:28
威廉王子與凱特王妃。(美聯社資料照)

威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響

2024-03-24 12:56
消息人士透露，英王查理三世預計28日濯足節以影片對外發表特別談話，盼在凱特王妃勇敢宣布罹癌後安撫民心。（路透）

凱特宣布罹癌後 英王查理三世28日發表談話安撫民心

2024-03-25 01:45
親近英國王室威廉夫婦的知情人士透露，凱特王妃確診罹癌後，威廉和凱特索性將「哈利問題」拋諸腦後，而且即便哈利5月返回英國，兩人也沒有意願和他和解。（路透）

英王、凱特相繼罹癌 威廉夫婦不想管哈利也不打算和解

2024-03-24 23:37

超人氣

更多 >
不建議一年前就買票 爭取國際航班低票價應這段時間訂

不建議一年前就買票 爭取國際航班低票價應這段時間訂
降低認知退化風險 醫生建議千萬別做這事

降低認知退化風險 醫生建議千萬別做這事
紐約皇后區屋主遭占空屋 反被租霸提告 花4000元打官司

紐約皇后區屋主遭占空屋 反被租霸提告 花4000元打官司
壽司餐廳羊肚菌沒煮熟 致2死數十人病倒

壽司餐廳羊肚菌沒煮熟 致2死數十人病倒
社安金2025年COLA調整幅度估計將遠低於今年

社安金2025年COLA調整幅度估計將遠低於今年