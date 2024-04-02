連上100天班 日本26歲醫師累到自殺

日本傳出醫師連續上班100天，一個月加班超過200個小時導致過勞死；示意圖。（本報資料照片）

長時間工作的過勞現象，是現代社會碰到的問題之一。日本 一位名為高島晨伍的26歲醫師，由於嚴重過勞的關係，在2022年不幸逝世。他的死讓日本醫界開始檢討，是否現行的制度有問題，才會造成過勞的狀況。

根據日本媒體「47NEWS」報導，高島2020年4月開始從醫，2022年2月被分配到消化器官消化器內科。從這時開始，他的工作就變得相當忙碌，讓他感到有些喘不過氣。他曾經試圖向上級報告，卻被對方以「我可是一天工作20個小時，一年只休息5天」反駁，要他繼續撐下去。

高島最後被逼到幾乎不想上班，雖然試著請假，卻被威脅一旦休假，就會徹底丟掉工作。最終高島在5月，不幸被發現在家中自殺身亡。當地勞動局介入調查，發現他一個月前的加班時數高達207小時，且曾經連續上班100天，因而認定為勞災。父母在今年2月，正式提告醫院要求損害賠償。

報導指出，醫師過勞的現象，已經成為日本社會的問題之一。今年4月起，將針對醫院訂立加班時間上限，但共同通信曾在1到2月期間，對全日本88間醫院做問卷調查，其中回答的57所醫院裡，有高達51所認為一定會超過規定的加班時數，打算要尋求特例解套。

醫師除了有眾多病患需要診療以外，還得抽空做研究等等業務，成為醫師忙碌不已的原因。