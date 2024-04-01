日愛子公主訪伊勢神宮陰雨秒變晴 真人版「天氣之子」

日本愛子公主近來畢業，參訪伊勢神宮祭祀天照大神。（路透）

日本 天皇長女愛子公主，近來剛從東京的學習院大學畢業。愛子公主日前前往伊勢神宮參拜，報告大學畢業一事。有趣的是，當時天空原本下著綿綿細雨，但在愛子公主抵達伊勢神宮後，卻瞬間雨過天青，讓眾人高呼愛子公主簡直是「天氣之子」。

根據日本媒體報導，為了報告自己畢業及就職的消息，愛子公主26日起前往伊勢神宮、27日到奈良縣參拜等等，進行兩天一夜的行程。伊勢神宮內宮裡，祭祀著日本皇室的祖神「天照大神」。這是愛子公主小學畢業後，相隔十年再次訪問伊勢神宮。

日本愛子公主日前訪伊勢神宮，天氣從陰雨瞬間放晴，讓網友直呼神蹟。（取材自Ｘ平台）

日本愛子公主日前訪伊勢神宮，天氣從陰雨瞬間放晴，讓網友直呼神蹟。（取材自Ｘ平台）

得知愛子公主要前來的消息，吸引了許多民眾到場，爭睹愛子公主的面容。愛子公主則穿著白色的正裝、戴帽子，搭配珍珠等飾品現身。當時原本下著小雨，愛子公主抵達伊勢神宮後，天氣立刻放晴。而且當愛子公主走進神宮內時，還有陽光灑在屋頂上。

動畫電影「天氣之子」（Weathering With You）是日本動畫導演新海誠編劇及執導，2019年7月上映，劇情帶有奇幻和浪漫元素，講述離家少年與可使天氣放晴的少女邂逅的故事，作品世界觀和新海誠的前作「你的名字」有交岔關係。本片同時是新海誠繼「你的名字」後，第二部有關災難主題的動畫電影，與「你的名字」和「鈴芽之旅」合稱「災難三部曲」。