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法喜迎奧運 再辦侍者托盤競速賽

綜合報導
巴黎辦「咖啡館侍者競賽」，200人托著裝有飲料和可頌的托盤爭取奪冠。 （取材自Ｘ平台）
巴黎辦「咖啡館侍者競賽」，200人托著裝有飲料和可頌的托盤爭取奪冠。 （取材自Ｘ平台）

2024年巴黎夏季奧運會將於7月揭幕，巴黎市日前為此舉辦一場別開生面的比賽，200名穿上圍裙的侍者在街上托著裝有飲料和可頌的托盤，盡力保持平衡向前衝，展現侍者的專業和敬業精神。

法新社報導，有200名參賽者在塞納河（Seine）畔的巴黎市政廳旁競賽，由市長伊達戈（Anne Hidalgo）鳴槍起跑。

男子組冠軍蘭胡斯（Samy Lamrous）和女子組冠軍范維米爾許（Pauline Van Wymeersch）分別在13分鐘30秒和14分鐘12秒內，托著裝有可頌、咖啡和一杯水的托盤走完2公里。

范維米爾許說：「這是我們每天12小時的工作，包括周末和假日。」她在巴黎市政廳附近的小橋咖啡館（Le Petit Pont）工作。

她透露，贏得冠軍的祕訣是「20年堅守崗位和一雙好腿」。

贊助這項比賽的巴黎市水務局（Eau de Paris）表示，除了獎牌之外，蘭胡斯和范維米爾許還可住奢華旅館一晚獎勵。

比賽時，有評審團在終點線評判參賽者所花時間，並檢視飲料在晃動途中溢出多寡。

當參賽者在街上咬緊牙關、托著托盤盡力保持飲料和可頌完好的同時，數百名觀眾在兩旁咖啡座圍觀或鼓掌。

蘭胡斯說：「我的大腿有點緊繃，但這主要是專注的問題…必須在這麼多人替你加油的同時保持平衡向前衝。我最終成功後來居上，這就是巴黎風格。」

「咖啡館侍者競賽」最早於1914年舉辦，但此次的比賽是自2011年首度舉行。所有獲得獎牌的侍者都將獲邀出席7月26日的巴黎奧運開幕式。

咖啡 巴黎奧運

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