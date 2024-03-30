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日皇室設官方IG 4月起貼文曝動態

綜合報導
日本皇室4月起將首用Instagram；圖為德仁天皇（左起）日前與妻女接受民眾生日祝賀。 （路透）
日本皇室4月起將首用Instagram；圖為德仁天皇（左起）日前與妻女接受民眾生日祝賀。 （路透）

掌管日本皇室事務的宮內廳為了積極發布皇室活動，4月起將創設社群平台Instagram官方帳號，用以發布皇室相關活動。日媒指出，這將是宮內廳首度使用社群平台公布皇室相關資訊，日本使用Instagram社群平台的人數，據統計約有4910萬人。

日本皇室是現存最古老的王室之一，向來給人「菊花簾幕另一側」的神祕感，雖保持一定的隱私，卻無法有效率或對等地應對輿論和假消息。宮內廳2023年4月成立新的公關部門，並以規模10人的團隊，改良宮內廳官網的同時，也持續研討透過社群平台發布資訊。根據《日本電視台》等日媒報導，公關部門在改良官網之際，另研擬透過社群平台發布資訊，計畫在部門成立1周年之際，開通Instagram帳號。

日本電視台（Nippon TV）報導，宮內廳的消息人士透露，IG首先會更新德仁天皇與雅子皇后出席活動的影片，預計相關畫面也會陸續被上傳，後續再討論如何更好地使用社群。

至於為何得以開創社群，據傳是由德仁天皇弟弟、秋篠宮文仁親王大力主導，他和妻子紀子妃育有2女1男，大女兒真子公主因與小室圭的婚事不被國民祝福，一度患上PTSD（posttraumatic stress disorder，創傷後壓力症候群），二女兒佳子和小兒子悠仁也都曾遭受鋪天蓋地的惡意造謠，皇室回應能力卻遠遜伺服器設在海外的內容農場。外界有意見認為，宮內廳僅透過官網發布的訊息不足，為了觸及包含年輕族群在內的普羅大眾，將配合官網使用社群平台發布訊息。

日本宮內廳將首度創社群平台帳號，發布皇室活動。（翻攝自日本宮內廳官方網站）
日本宮內廳將首度創社群平台帳號，發布皇室活動。（翻攝自日本宮內廳官方網站）

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