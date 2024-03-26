拉鳳眼、嘲笑中國口音點餐 英航2空姐遭開除

英國航空的空服員沃頓在影片中拉鳳眼並模仿中國口音，嘲笑中國乘客。(取材自TikTok)

英國航空（British Airways）兩名空服員在一段影片中以拉鳳眼、模仿中國口音點餐的方式嘲笑中國乘客，事後兩人都因涉及種族歧視 遭英航解雇。

英國每日郵報報導，這兩名空服員分別是沃頓（Holly Walton）跟布雷（Lauren Bray）。影片可見到穿著藍色連身裙的沃頓故意模仿中國口音說「給我酒」，當啤酒出現桌上時，沃頓還比出了拉鳳眼的手勢。

據報導，影片由布雷所拍攝。兩人是從倫敦蓋威克機場飛到安地卡島的BA2157航班機組員，當時正在休息停留，於安地卡島上一家豪華飯店拍了這隻影像。

影片在TikTok 廣泛流傳，引發其他英航職員強烈抗議。布雷此後關閉了Instagram帳號，憤怒的同事則指兩人在嘲笑航班上一個幾乎不會說英語、點飲料時努力讓空服員理解的中國家庭。

一名亞洲出生的英航職員說，她「快要昏倒，讓我對公司與同事產生了質疑，必須採取行動，我們不會容忍」。

太陽報報導，沃頓與布雷被叫回英航總部開會，當場被解雇，布雷據稱含淚離席。

英航發言人表示，「一切形式的種族主義 都是絕對不可接受，我們非常嚴肅對待這種性質的指控，這兩人不再受雇於本公司」。