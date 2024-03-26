販賣「阿拉」字樣襪子 馬來西亞KK超商被抵制

馬來西亞雪蘭莪州八打靈縣雙威鎮一間KK超商因販售印有「阿拉」字樣的Miranosock牌襪子引發國內憤怒爭議。 （取材自X平台）

馬來西亞一間超商 因販售印有「阿拉」（ALLAH）字樣的襪子，引發大馬國內穆斯林反彈，由於時值齋戒月期間，抗議抵制風波愈演愈烈。馬來西亞警方已對此事件展開調查，馬來西亞多名政界人士也發聲譴責，國家元首伊布拉欣（Sultan Ibrahim）則發出聲明表示悲憤。

聯合新聞網「轉角國際」報導，位於馬來西亞雪蘭莪州八打靈縣雙威鎮（Bandar Sunway）的一家KK超商，被發現販售一款印有「阿拉」字樣的Miranosock牌襪子，許多穆斯林認為該襪子的設計等同「將真主阿拉踩在腳下」，對伊斯蘭教造成極大侮辱。而該襪子的製造商來自中國浙江省「MU MIAN QING HOSIERY CO.LTD」廠商，由柔佛州 峇株巴轄的新建昌公司批發進馬來西亞。

新建昌公司與在馬來西亞營運逾30年、擁有881間分店的KK超商，都在事發後出面致歉，但仍不敵眾怒，日前已遭警方依刑法第298A破壞宗教和諧、分裂或傷害團結，以及1998年通訊及多媒體法令第233條有關不當使用網路設施或網路服務等罪名，展開搜索調查。大馬警方還將查驗從中國進口的1萬8800雙襪子。

馬來西亞KK超商販售帶有「阿拉」字眼的Miranosock品牌襪子遭舉發風波愈演愈烈，KK超商緊急滅火召開記者會道歉，也在超商門口外設置電子螢幕看板發表道歉與解釋聲明。（中央社）

據中央社報導，馬來西亞憲法雖保障宗教自由，但聯邦宗教是伊斯蘭教，如涉及違反3R（種族、宗教與王室）等敏感性議題，將受法律制裁。

爭議事件也引發政治界及王室關注，國家元首伊布拉欣在臉書 貼文表示，他對超商販售印有「阿拉」字眼襪子感到憤怒與悲傷，這個字受到所有穆斯林重視，目前正值齋戒月，不應有引起憤怒的事情。

掌管宗教事務的大馬首相署（宗教事務）部長穆罕默德納因（Mohd Na'im Bin Mokhtar）說，「阿拉」對穆斯林來說是極為崇高的字眼，無法容忍將「阿拉」置於腳下，這是侮辱的行為。

馬來西亞房屋和地方政府部部長倪可敏（Nga Kor Ming）則出面緩頰，他稱既然KK超商已道歉認錯，各界應以寬容態度對待KK超商的無心之失，因為厚道、養良與寬容是大馬多元社會的成功之道。