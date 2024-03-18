高三考生機上啜泣 日ANA空姐暖心字條安慰「辛苦了」

ANA空姐遞給原PO的紙條與糖果，上頭寫著鼓勵話語。（取材自Ｘ平台）

春季是日本 高三生的大考季，一名女高中生發文，表示自己在考試結束後搭上返家的飛機，當她沮喪的啜泣時，空姐竟遞來了一包糖果，裡面附上一張手寫的紙條鼓勵她。暖心的故事吸引逾1470萬次查看，網友讚嘆「空姐的體貼創造了一段難忘回憶」。

這名日本網友在X平台上發文，表示自己結束考試後，在搭乘飛機回家的路上忍不住啜泣，但這時卻獲得一份意外的禮物，「ANA的空姐給了我一包糖果」。原PO發出一張照片，原來這位空姐遞給她的糖果裡，還附上一張手寫的紙條，鼓勵原PO「一路走來真是辛苦了，為了今天這一天，忍耐放棄自己的興趣與想做的事，做了許多的努力」、「首先請稍作休息，多愛自己一點，衷心期盼幸運降臨在妳身上」。

原PO補充留言表示，可能是因為自己穿著制服，才被空姐認出是考生。

推文曝光後，引來逾1470萬次查看，超過27萬人點讚，網友紛紛向原PO喊話「辛苦了」，並讚嘆兩人的溫暖故事，「暖心的糖果，比任何昂貴的和菓子或食物都更有價值」、「她真是個好人，如果她這樣做，我一定會哭得更厲害」、「痛哭是努力的證據喔！希望今後那個努力能得到回報，能有很多開心而哭泣的事情，辛苦了」。

該推文也被轉至小紅書 ，中國網友則議論起ANA的暖心服務，直呼「原來ANA這麼貴是有理由的」、「去日本真的要選ANA，天花板級別」、「從中國回到日本的時候，沉浸在與家人分離的憂傷中掉眼淚，ANA的空服員也關切的給我遞來一包衛生紙和一包糖」。