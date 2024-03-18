我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國公民在海外賭博也違法 公安部開放舉報平台

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

婚禮3人行 馬國華裔男擺酒 同場迎娶2新娘

綜合報導
馬來西亞古晉一名華裔男子近日一次迎娶2名新娘，3人在飯店開席結婚的照片在社交媒體上流傳。（取材自臉書）
馬來西亞古晉一名華裔男子近日一次迎娶2名新娘，3人在飯店開席結婚的照片在社交媒體上流傳。（取材自臉書）

馬來西亞近日瘋傳一組照片，1名華裔男子與2名新娘擺酒結婚，包括華裔及非華裔新娘各一；3人行的照片令網友大讚「現代韋小寶」。據悉新郎是古晉某著名美食中心哥羅麵攤檔老闆，該麵攤常獲外地遊客和當地人光顧。

 香港01報導，網上流傳照片見到，婚禮現場布景展示3人合影的結婚照，旁邊寫上3名新人名字，其中新郎名字「林順建」放在上方，2名新娘名字「王愛惠」和「DEWI KARTIKA」則分別分在左右兩旁，形成三角形模樣，字體大小相同，無分大小。接待處桌上則擺放2張婚紗照，是新郎分別與兩名新娘拍攝。

2張婚紗照 分別拍攝

現場擺放十多桌酒席，婚禮進行時，新娘一前一後入場。宣誓儀式時，新郎同時握著2名新娘的手切結婚蛋糕，敬酒環節也是新郎與兩名新娘同時進行。照片顯示，新郎、新娘和賓客們都相當開心。

報導指出，事件引來網友熱議，不少人留言「恭喜」，「真的不可思議」、「他做到了很多男人想做的事」、「現代韋小寶（金庸武俠小說鹿鼎記男主角）」；也有人笑言「男的受得了嗎？」。

有網友關注新郎同時與兩名女子結婚，是否觸犯了當地「重婚」罪，但有網友指出，結婚擺酒不一定要註冊，「沒註冊就可以了」。還有網友關注到2名新娘的體型均腹部微隆，且不時把手放在腹部看似小心保護肚子，紛紛猜測是「帶球出嫁」，即「奉子成婚」，惟因婚禮中的3位主角均沒有回應外界查詢，故猜測未能證實。

華裔 香港

上一則

投資人最愛國度 前5名有4個在歐洲 新興亞洲中領先的不是中國

下一則

內唐亞胡：不接受削弱以色列的加薩和平協議

延伸閱讀

變瘦後顯老？減重5問打破迷思

變瘦後顯老？減重5問打破迷思
台補習班狼師設局 茶水間猥褻4少女 1人受害上百次

台補習班狼師設局 茶水間猥褻4少女 1人受害上百次
術後首度「露面」 凱特王妃燦笑照片公布 與3子女合影送母親節祝福

術後首度「露面」 凱特王妃燦笑照片公布 與3子女合影送母親節祝福
凱特王妃腹部手術後首度被目擊 英媒尊重隱私「拒刊照片」

凱特王妃腹部手術後首度被目擊 英媒尊重隱私「拒刊照片」

熱門新聞

威廉王子、凱特王妃。（路透）

凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子

2024-03-16 11:26
印度億萬富豪、亞洲首富安巴尼近日奢豪娶媳，妻子身上配戴的祖母綠項鍊超吸睛，據悉價值超過6000萬美元。（取自Instagram）

亞洲首富奢華娶媳 夫人身上這條項鍊要價6000萬美元

2024-03-08 22:51
凱特王妃消失許久，與威廉王子的婚姻狀況也備受關注。（美聯社）

凱特王妃究竟去哪了？謠言四起 威廉王子「緋聞小三」再引關注

2024-03-14 22:30
英國凱特王妃1月接受腹部動手術至今沒有公開露面，健康狀況亮紅燈的揣測甚囂塵上，母親節合照被抓包修圖而且疑似沒戴婚戒，引發網民瘋傳她和威廉王子的婚姻「搖搖欲墜」。（美聯社）

照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面

2024-03-16 22:11
英國肯辛頓宮10日發布凱特王妃和三名子女的合照，但被指有編輯痕跡而被多家通訊社撤回。（路透）

家庭照被指變造遭通訊社下架 凱特王妃道歉承認修圖

2024-03-11 12:12
美軍一艘飛彈驅逐艦，今天以補給等理由停在日本沖繩縣的石垣港外海，不過遭到全日本港灣勞動組合沖繩支部反對圖為資料照片，美國第七艦隊驅逐艦「裴拉塔號」和加拿大護衛艦通過台灣海峽。（路透）

首度進入沖繩縣 美軍飛彈驅逐艦停靠日本石垣港…港勞工全面罷工

2024-03-11 19:10

超人氣

更多 >
3大星座晚年享福 這類人勤奮踏實「將苦盡甘來」

3大星座晚年享福 這類人勤奮踏實「將苦盡甘來」
首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬

首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬
首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」

首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」
遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?

遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?
美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事