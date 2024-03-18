婚禮3人行 馬國華裔男擺酒 同場迎娶2新娘

馬來西亞古晉一名華裔男子近日一次迎娶2名新娘，3人在飯店開席結婚的照片在社交媒體上流傳。（取材自臉書）

馬來西亞近日瘋傳一組照片，1名華裔 男子與2名新娘擺酒結婚，包括華裔及非華裔新娘各一；3人行的照片令網友大讚「現代韋小寶」。據悉新郎是古晉某著名美食中心哥羅麵攤檔老闆，該麵攤常獲外地遊客和當地人光顧。

香港 01報導，網上流傳照片見到，婚禮現場布景展示3人合影的結婚照，旁邊寫上3名新人名字，其中新郎名字「林順建」放在上方，2名新娘名字「王愛惠」和「DEWI KARTIKA」則分別分在左右兩旁，形成三角形模樣，字體大小相同，無分大小。接待處桌上則擺放2張婚紗照，是新郎分別與兩名新娘拍攝。

2張婚紗照 分別拍攝

現場擺放十多桌酒席，婚禮進行時，新娘一前一後入場。宣誓儀式時，新郎同時握著2名新娘的手切結婚蛋糕，敬酒環節也是新郎與兩名新娘同時進行。照片顯示，新郎、新娘和賓客們都相當開心。

報導指出，事件引來網友熱議，不少人留言「恭喜」，「真的不可思議」、「他做到了很多男人想做的事」、「現代韋小寶（金庸武俠小說鹿鼎記男主角）」；也有人笑言「男的受得了嗎？」。

有網友關注新郎同時與兩名女子結婚，是否觸犯了當地「重婚」罪，但有網友指出，結婚擺酒不一定要註冊，「沒註冊就可以了」。還有網友關注到2名新娘的體型均腹部微隆，且不時把手放在腹部看似小心保護肚子，紛紛猜測是「帶球出嫁」，即「奉子成婚」，惟因婚禮中的3位主角均沒有回應外界查詢，故猜測未能證實。