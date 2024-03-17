七龍珠不死 鳥山明留下熱血傳奇 戰鬥力歷久不衰

日本漫畫家鳥山明的作品《七龍珠》中，悟空與家人、夥伴們。（取材自《七龍珠》）

「永別了悟空！我們死後，就在界王那裡一起修煉吧！」以漫畫《七龍珠》聞名全世界的日本 漫畫家鳥山明在2024年3月1日病逝，享壽68歲。突如其來的噩耗，令全世界的《七龍珠》迷錯愕不已，海外如亞洲各國、歐美等國際新聞，也以緊急快訊報導一代漫畫家的殞落。今年2024年正是《七龍珠》連載40周年，預定秋季還要推出新動畫，沒想到原作者鳥山明因急性硬膜下血腫逝世，令人極感惋惜。

儘管鳥山明後來已是享譽國際的漫畫家，但平時為人低調、鮮少公開露面，接受專訪或個人著述都相對稀少——就日本集英社的說法，是「因為鳥山明老師真的很忙，無暇接應」，不過就周邊友人的說法，一部份的原因也是出於鳥山明自己不太善於與人社交。後來在集英社編輯的鼓勵下（或者說出於一種經營考量）而願意在媒體上露面；關於鳥山明的生平與思考見解，常常是散見於畫冊的隨筆、漫畫雜誌的對談、或是專責編輯的轉述。

鳥山明（此為本名，「鳥山」姓氏在愛知縣相當罕見）於1955年出生，愛知縣名古屋人，據其自述童年時代家中經濟條件不好，唯一的樂趣就是畫圖，也熱愛看漫畫、看引進日本的迪士尼 動畫卡通。和許多同時代成長的漫畫家類似，影響鳥山明童年最多的人，就是後來的漫畫之神手塚治虫；其中50到60年代熱門的《原子小金剛》就是鳥山明兒時最喜愛的作品之一。

今年2024年是《七龍珠》連載問世的40周年，當鳥山明過世的消息曝光後，全球各地的粉絲們貼出最多的圖畫，是主角悟空告別人間的畫面——在《七龍珠》的世界裡，死亡並非生命的終點，而是下一段修練之旅的開始。而悟空、還有其他戰友們，早已不止死過一次；儘管這或許看來是角色永遠都在戰鬥的劇情輪迴，但在從小看到大的讀者眼中，未嘗不是陪伴我們人生、永遠都活著的角色象徵。

不同的世代，對於《七龍珠》都有屬於各自的感動經驗。有人著迷於誇張的戰鬥、有人喜歡簡單純粹的故事；也有讀者看到故事產生聯想，對於主角孫悟空「我是在地球長大的賽亞人」台詞，而有關於身分認同議題的討論。賽亞人王子貝吉塔——或對於台灣讀者更熟悉的譯名「達爾」，從驕傲的宿敵角色，逐漸變化出了組建家庭、愛妻愛子卻不擅表達的一面，也是《七龍珠》迷津津樂道的設定。

也許有人會認為，鳥山明的離世，是一個時代的結束。但時代真的結束了嗎？早在1995年完結篇時，就有人認為日本漫畫史翻過新的一頁，但未料《七龍珠》的戰鬥力卻是歷久不衰，持續了40年至今，還在推出新作。和當年的手塚治虫一樣，鳥山明也影響了無數漫畫家，繼續往下一個戰場前進。