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飯後吞嚥困難…新加坡男喉嚨夾出「半隻章魚」

聯合新聞網／ 綜合報導
新加坡一名男子的食道內卡著一隻章魚，造成他吞嚥困難。（取材自Clinical Gastroenterology and Hepatology）
新加坡一名男子的食道內卡著一隻章魚，造成他吞嚥困難。（取材自Clinical Gastroenterology and Hepatology）

新加坡一名55歲的男子日前因吞嚥困難而被緊急送醫，隨後醫師發現男子的食道中被某個東西堵塞住，沒想到最後竟夾出一隻吃了一半的章魚。

據每日星報報導，這名55歲男子在用餐結束後，持續出現嘔吐和噁心的症狀，送醫後他向醫師講述自己有吞嚥困難的症狀，經過掃描儀器檢查後發現，發現他的喉嚨裡竟卡了「半隻章魚」。

醫師表示，這隻被吃了一半的章魚連同吸盤被卡在男子食道裡，且距離胃部僅5公分，是造成男子吞嚥困難的主因。醫師經過一番努力，終於利用鑷子成功將章魚取出，並讓男子住院觀察兩天，如今已平安返家。

事實上，這並非首例章魚卡在喉嚨的醫療案件。南韓的生章魚料理深受當地民眾喜愛，然而每年平均有6人因為生吃章魚，導致吞食過程中不甚噎住致死；若是碰到章魚觸手切得不夠短或是整隻吞下，章魚吸盤恐黏住喉嚨兩側而引發窒息。

對此，醫師也指出，食物阻塞是相當常見的情形，通常八到九成病患卡住的食物後來都會自然排出，僅有1成至2成案例需要出動內視鏡處理。而醫師一般都會先用推拉的方式處置，雖然過程中恐因用力過猛導致食道穿孔，不過相較之下成功機率也較高。

新加坡男子飯後驚覺吞嚥困難，醫生利用鑷子將章魚拉出。（取材自Clinical G...
新加坡男子飯後驚覺吞嚥困難，醫生利用鑷子將章魚拉出。（取材自Clinical Gastroenterology and Hepatology）

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