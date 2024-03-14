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性騷? 沙烏地阿拉伯AI機器人首亮相 對女記者襲臀 開發者這麼說

聯合新聞網
沙烏地阿拉伯一款人形AI機器人(中)，首次亮相就摸女記者(左二)臀部。（取材自X平台）
沙烏地阿拉伯一款人形AI機器人(中)，首次亮相就摸女記者(左二)臀部。（取材自X平台）

人工智慧AI）時代來臨，聊天機器人ChatGPT引發熱潮，同時也出現不同種類的AI機器人。近日在沙烏地阿拉伯推出的一款人形AI機器人，首次亮相就伸手摸台上女記者的臀部，掀起網路熱議。

一名社群平台Ｘ（前身為推特Twitter）用戶分享一段影片時寫下：「沙烏地阿拉伯推出了人形人工智慧機器人穆罕默德（Mohammad），它首次亮相就對記者做出了反應」。

綜合外媒報導，一款男性機器人在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行的第二屆DeepFest大會上登場，機器人穆罕默德穿著白色披肩和紅色頭巾，與一般阿拉伯男子無議，旨在展示該國在AI領域的進步，具備雙語能力。

報導指出，機器人穆罕默德日前在「DeepFest」上亮相時，以流利英文向與會者表示，「我是穆罕默德，沙烏地阿拉伯第一個以人類形象出現的機器人。我是在沙烏地阿拉伯王國製造和開發的，作為一個國家項目，展示我們在人工智慧領域的成就。」

未料在前方電視台女記者卡西米（Rawiya Al-Qasimi）說話介紹時，穆罕默德竟悄悄地伸出右手，往女記者的臀部摸了一下，嚇得卡西米往後看了一下，並用手示意他停止。

影片一出立刻引發熱烈討論，有人認為機器人的行為確實構成性騷擾，女記者臉上表情看起來很不舒服，「變態機器人」、「好色機器人」、「真是令人毛骨悚然」、「誰為展覽訓練了AI？」

不過，也有人表示，該事件是由於AI程序化的手部動作，導致意外觸摸，「因為她提到了他的名字，他想和她握手，但她站在他的手經過的地方，這是人類的錯，而不是機器人的錯」、「後端開發人員需要更多時間來工作」。

事後負責製造機器人的開發者及QSS公司表示，是編程技術問題導致機器人行為失誤，向女記者公開道歉，並對這起事件表示遺憾，強調他們致力於解決機器人程式設計中的所有缺陷。

AI 沙烏地阿拉伯 人工智慧

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