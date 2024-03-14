我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拆彈演練到一半...美FBI加州訓練設施爆炸 至少16人受傷

TikTok禁令法案內幕／眾院迅猛封殺 業者失算措手不及

亞洲首富娶媳 妻戴6000萬天價項鍊、逾650萬超大鑽戒

編譯徐榆涵
印度億萬富豪、亞洲首富安巴尼近日奢豪娶媳，妻子身上配戴的祖母綠項鍊超吸睛，據悉價值超過6000萬元。（取材自Instagram）
印度億萬富豪、亞洲首富安巴尼近日奢豪娶媳，妻子身上配戴的祖母綠項鍊超吸睛，據悉價值超過6000萬元。（取材自Instagram）

印度億萬富豪、亞洲首富安巴尼（Mukesh Ambani）近日家有喜事，小兒子安南特（Anant Ambani）將與女友完婚，婚前派對上不僅邀請世界各地富豪出席，甚至還請到美國流行樂天后蕾哈娜上台唱歌，豪奢程度足以洗版全球社交媒體。而安巴尼妻子妮塔（Nita Ambani）也不遑多讓，甚至可能搶盡了全場風頭，配戴的一款祖母綠項鍊超吸睛，據悉價值高達6000萬元。

安南特與未婚妻一連舉辦三天婚前派對，全球首富和一線名人全都齊聚一堂，包括比爾蓋茲和查克柏格等都是座上賓，甚至還請到蕾哈娜上台演出，據稱總花費燒了近1.6億元。

然而，安南特的母親妮塔身上配戴的珠寶更是不容小覷，商業內幕報導，其中一套造型被捕捉到戴上了尺寸驚人的祖母綠項鍊，項鍊中間有兩顆超大寶石，目前尚不清楚實際售價，但印度版GQ和哈潑時尚雜誌等報導估計價格高達6000萬元。

妮塔另一套造型左手戴著一枚超大鑽戒，價值也相當不菲。印度版GQ報導，這枚鑽戒被稱為「天堂之鏡」。根據拍賣行佳士得網站稱，這顆52.58克拉的鑽戒於2019年6月以逾650萬元價格拍出。

印度時報（India Times）報導，婚宴照片影片在網路瘋傳，除了吸引大批網友讚嘆，也有不少人以另類方式對於妮塔這條豪奢項鍊表達咋舌的感受。社群平台X（前身為推特Twitter）、IG出現不少相關評論與迷因圖，例如「她把國家一整年的GDP戴在身上，泰然自若」、「預算報告書德里地鐵經費差不多就這數目」；有人直呼，「這條項鍊能把亞洲一些小國家帶離貧窮困境」。也有人覺得項鍊上的超大祖母綠寶石就跟肥皂塊一樣大，不禁想像戴著一塊綠色肥皂走來走去是什麼感覺。

印度 地鐵 比爾蓋茲

上一則

京都藝伎遭跟拍、神社被闖 祇園將禁遊客進入私人小巷

下一則

性騷? 沙烏地阿拉伯AI機器人首亮相 對女記者襲臀 開發者這麼說

延伸閱讀

亞洲首富奢華娶媳 夫人身上這條項鍊要價6000萬美元

亞洲首富奢華娶媳 夫人身上這條項鍊要價6000萬美元
爽領630萬 蕾哈娜表演打混挨轟 網：她向來如此

爽領630萬 蕾哈娜表演打混挨轟 網：她向來如此
財富自由後啥都不管了？蕾哈娜被批拿大錢 表演卻打混

財富自由後啥都不管了？蕾哈娜被批拿大錢 表演卻打混
亞洲首富么兒婚前趴 蕾哈娜、蓋茲、查克柏格都來了

亞洲首富么兒婚前趴 蕾哈娜、蓋茲、查克柏格都來了

熱門新聞

印度億萬富豪、亞洲首富安巴尼近日奢豪娶媳，妻子身上配戴的祖母綠項鍊超吸睛，據悉價值超過6000萬美元。（取自Instagram）

亞洲首富奢華娶媳 夫人身上這條項鍊要價6000萬美元

2024-03-08 22:51
皇室專家認為，哈利（中左）淪為梅根（中右）的配角，一如過去只能陪襯兄長。（路透資料照片）

梅根、哈利分道揚鑣？她被猜測因為他這個行為而惱怒

2024-03-08 08:56
泰國普吉島2月底發生瑞士男子費爾（中）踢了坐在所租別墅附近階梯上的當地女醫師，移民局7日決定撤銷他的簽證。（照片翻攝：X / llakuba）

1舉動掀2國網友公憤...瑞士男狠踹泰女辯稱以為是中客 泰政府撤銷簽證

2024-03-07 07:26
馬來西亞峇迪航空（Batik Air）一對正副機長，今年1月某次執勤時竟幾乎同時睡著近半小時，所幸未發生憾事。示意圖。（路透）

正副機師竟同時睡著 飛機近半小時無人駕駛越飛越偏

2024-03-08 20:24
英國肯辛頓宮10日發布凱特王妃和三名子女的合照，但被指有編輯痕跡而被多家通訊社撤回。（路透）

家庭照被指變造遭通訊社下架 凱特王妃道歉承認修圖

2024-03-11 12:12
顧客吃下口氣清新錠以後，全都開始作嘔甚至吐血。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

餐廳送上「口氣清新錠」...顧客食用後當場吐血 醫揭真相

2024-03-08 20:25

超人氣

更多 >
Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店

Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店
69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了

69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了
「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘

「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘
WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區

WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區
眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用

眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用