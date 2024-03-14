亞洲首富娶媳 妻戴6000萬天價項鍊、逾650萬超大鑽戒

印度億萬富豪、亞洲首富安巴尼近日奢豪娶媳，妻子身上配戴的祖母綠項鍊超吸睛，據悉價值超過6000萬元。（取材自Instagram）

印度 億萬富豪、亞洲首富安巴尼（Mukesh Ambani）近日家有喜事，小兒子安南特（Anant Ambani）將與女友完婚，婚前派對上不僅邀請世界各地富豪出席，甚至還請到美國流行樂天后蕾哈娜上台唱歌，豪奢程度足以洗版全球社交媒體。而安巴尼妻子妮塔（Nita Ambani）也不遑多讓，甚至可能搶盡了全場風頭，配戴的一款祖母綠項鍊超吸睛，據悉價值高達6000萬元。

安南特與未婚妻一連舉辦三天婚前派對，全球首富和一線名人全都齊聚一堂，包括比爾蓋茲 和查克柏格等都是座上賓，甚至還請到蕾哈娜上台演出，據稱總花費燒了近1.6億元。

然而，安南特的母親妮塔身上配戴的珠寶更是不容小覷，商業內幕報導，其中一套造型被捕捉到戴上了尺寸驚人的祖母綠項鍊，項鍊中間有兩顆超大寶石，目前尚不清楚實際售價，但印度版GQ和哈潑時尚雜誌等報導估計價格高達6000萬元。

妮塔另一套造型左手戴著一枚超大鑽戒，價值也相當不菲。印度版GQ報導，這枚鑽戒被稱為「天堂之鏡」。根據拍賣行佳士得網站稱，這顆52.58克拉的鑽戒於2019年6月以逾650萬元價格拍出。

印度時報（India Times）報導，婚宴照片影片在網路瘋傳，除了吸引大批網友讚嘆，也有不少人以另類方式對於妮塔這條豪奢項鍊表達咋舌的感受。社群平台X（前身為推特Twitter）、IG出現不少相關評論與迷因圖，例如「她把國家一整年的GDP戴在身上，泰然自若」、「預算報告書德里地鐵 經費差不多就這數目」；有人直呼，「這條項鍊能把亞洲一些小國家帶離貧窮困境」。也有人覺得項鍊上的超大祖母綠寶石就跟肥皂塊一樣大，不禁想像戴著一塊綠色肥皂走來走去是什麼感覺。