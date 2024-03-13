全球第2 日Uber Eats機器人送餐

日本Uber Eats已在東京都中央區，推出機器人送餐服務。（美聯社）

外送服務平台Uber Eats近日與日本 三菱電機合作，研發Uber Eats送餐機器人，5日在東京中央區日本橋地區向媒體展示服務過程，藉此應對外送員人手不足的問題，6日開始在東京都中心推出送餐服務。日本是繼美國之後，Uber Eats推出機器人送餐服務的第二個國家。送餐機器人搭載有人工智慧 （AI ）功能，透過攝影機可自動感知周圍的人和物體，避免衝撞。

根據《共同社》、《美聯社》等媒體綜合報導，Uber Eats送餐機器人「Model C」由美國企業Cartken開發，三菱電機進行調整，讓它能適合日本環境，藉此符合日本的道路交通法規如最高速度為每小時5.4公里等。

據報導，日本Uber Eats在5日示範機器人送餐過程，機器人通過人行道，到餐飲店取餐之後，用了約7分鐘的時間，送到距離店家約300公尺的顧客下單處。機器人一邊向行人發出「請注意」的提醒聲，一邊穿過人行道，順利完成了送餐任務。

報導指出，這台「Model C」機器人上配備了6個鏡頭，送餐過程能將攝影當中的行人臉部進行自動遮蔽保護隱私、避免人臉被識別，整體長約71公分、寬約46公分、高約60公分，最大載重能力約20公斤，內部則裝有約27公升的隔熱空間，能確保食物在運送途中保持恰當的溫度，還能在必要時進行遠端控制。「Model C」機器人同時具備辨識紅綠燈、行人行進路線的功能避免碰撞。

Uber Eats東京都機器人送餐服務經測試後，於6日正式登場，主要服務時間為工作日上午10時至下午5時，目前僅配合2家餐飲店，在東京中央區日本橋一帶提供服務，預期未來會持續增加合作店家，用戶點餐時目前無法選擇要人工送餐或機器人送餐。