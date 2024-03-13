我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回收容器類擴大 加州1251回收中心上網查得到

重演拜川對決 川普確定贏得黨內提名 拜登發聲要選民做選擇

全球第2 日Uber Eats機器人送餐

編譯徐榆涵／報導
日本Uber Eats已在東京都中央區，推出機器人送餐服務。（美聯社）
日本Uber Eats已在東京都中央區，推出機器人送餐服務。（美聯社）

外送服務平台Uber Eats近日與日本三菱電機合作，研發Uber Eats送餐機器人，5日在東京中央區日本橋地區向媒體展示服務過程，藉此應對外送員人手不足的問題，6日開始在東京都中心推出送餐服務。日本是繼美國之後，Uber Eats推出機器人送餐服務的第二個國家。送餐機器人搭載有人工智慧AI）功能，透過攝影機可自動感知周圍的人和物體，避免衝撞。

根據《共同社》、《美聯社》等媒體綜合報導，Uber Eats送餐機器人「Model C」由美國企業Cartken開發，三菱電機進行調整，讓它能適合日本環境，藉此符合日本的道路交通法規如最高速度為每小時5.4公里等。

據報導，日本Uber Eats在5日示範機器人送餐過程，機器人通過人行道，到餐飲店取餐之後，用了約7分鐘的時間，送到距離店家約300公尺的顧客下單處。機器人一邊向行人發出「請注意」的提醒聲，一邊穿過人行道，順利完成了送餐任務。

報導指出，這台「Model C」機器人上配備了6個鏡頭，送餐過程能將攝影當中的行人臉部進行自動遮蔽保護隱私、避免人臉被識別，整體長約71公分、寬約46公分、高約60公分，最大載重能力約20公斤，內部則裝有約27公升的隔熱空間，能確保食物在運送途中保持恰當的溫度，還能在必要時進行遠端控制。「Model C」機器人同時具備辨識紅綠燈、行人行進路線的功能避免碰撞。

Uber Eats東京都機器人送餐服務經測試後，於6日正式登場，主要服務時間為工作日上午10時至下午5時，目前僅配合2家餐飲店，在東京中央區日本橋一帶提供服務，預期未來會持續增加合作店家，用戶點餐時目前無法選擇要人工送餐或機器人送餐。

引進機器人送餐是為了因應日本勞動力短缺及人力成本上漲等問題，Uber Eats日本代表中川晋太郎稱，目前「機器人送餐」不會全面取代人力，而是和現有的單車、機車與步行外送相互配合，解決勞動力短缺問題。(編譯徐榆涵)

為了因應勞動力短缺問題，日本Uber Eats於6日正式在東京都中央區，推出機器...
為了因應勞動力短缺問題，日本Uber Eats於6日正式在東京都中央區，推出機器人送餐服務。（美聯社）

日本 人工智慧 AI

上一則

被逼跪地狂毆 以軍虐待巴勒斯坦醫護

下一則

國內幫派威脅推翻 海地總理請辭

延伸閱讀

日本民間火箭運載政府衛星 發射前宣布延期

日本民間火箭運載政府衛星 發射前宣布延期
日本名景「天橋立」設警告布條 網傻眼：美景被毀

日本名景「天橋立」設警告布條 網傻眼：美景被毀
「日本奧斯卡」 役所廣司、安藤櫻奪帝后

「日本奧斯卡」 役所廣司、安藤櫻奪帝后
為「小丸子」配音35年 日傳奇聲優TARAKO離世

為「小丸子」配音35年 日傳奇聲優TARAKO離世

熱門新聞

印度億萬富豪、亞洲首富安巴尼近日奢豪娶媳，妻子身上配戴的祖母綠項鍊超吸睛，據悉價值超過6000萬美元。（取自Instagram）

亞洲首富奢華娶媳 夫人身上這條項鍊要價6000萬美元

2024-03-08 22:51
皇室專家認為，哈利（中左）淪為梅根（中右）的配角，一如過去只能陪襯兄長。（路透資料照片）

梅根、哈利分道揚鑣？她被猜測因為他這個行為而惱怒

2024-03-08 08:56
泰國普吉島2月底發生瑞士男子費爾（中）踢了坐在所租別墅附近階梯上的當地女醫師，移民局7日決定撤銷他的簽證。（照片翻攝：X / llakuba）

1舉動掀2國網友公憤...瑞士男狠踹泰女辯稱以為是中客 泰政府撤銷簽證

2024-03-07 07:26
馬來西亞峇迪航空（Batik Air）一對正副機長，今年1月某次執勤時竟幾乎同時睡著近半小時，所幸未發生憾事。示意圖。（路透）

正副機師竟同時睡著 飛機近半小時無人駕駛越飛越偏

2024-03-08 20:24
顧客吃下口氣清新錠以後，全都開始作嘔甚至吐血。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

餐廳送上「口氣清新錠」...顧客食用後當場吐血 醫揭真相

2024-03-08 20:25
英國肯辛頓宮10日發布凱特王妃和三名子女的合照，但被指有編輯痕跡而被多家通訊社撤回。（路透）

家庭照被指變造遭通訊社下架 凱特王妃道歉承認修圖

2024-03-11 12:12

超人氣

更多 >
南加華人家遭洗劫七小時 損失財物15萬元

南加華人家遭洗劫七小時 損失財物15萬元
調查全美連鎖超市價格 這家最便宜

調查全美連鎖超市價格 這家最便宜
退休想到海外養老？這5個國家最易移民

退休想到海外養老？這5個國家最易移民
有益心臟的飲料 華人醫生推薦這5種

有益心臟的飲料 華人醫生推薦這5種
南加最富橙縣 50歲以下患癌率最高 原因是...

南加最富橙縣 50歲以下患癌率最高 原因是...