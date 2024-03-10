投藥助漸凍人安樂死 日本1醫師被判刑18年

投藥協助漸凍症患者安樂死，日本涉案醫師遭判18年徒刑；示意圖。（圖／123RF）

日本 45歲醫師大久保愉一被檢方認定接受「漸凍症」女性患者委託投藥殺害，依受囑託殺人罪等罪嫌起訴並具體求刑23年，大久保遭京都地方法院判處18年有期徒刑。

中央社引述每日新聞報導，大久保在到目前為止的地院公開審理都坦承起訴內容，表示「是為了實現女性（患者）的願望」；辯護律師表示，如果對照被理解為包括「自我決定權」在內的憲法第13條，被告行為是合法的，不應被視為處罰對象，主張被告無罪。

根據起訴書，大久保跟友人山本直樹合謀，2019年11月受到在社群平台認識、家住京都市的漸凍症患者林優里（當年51歲）委託，給予藥物促使林優里死亡。

日媒過去報導，林優里生前罹患俗稱漸凍症的肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS），2019年11月在自家病情突然惡化，送醫後宣告不治。醫院調查發現，死者體內有非平常服用的藥物。

警方對此進行調查，結果發現死者生前曾跟周遭人士說「希望讓我安樂死」，而根據死者家附近監視錄影器影像顯示，住在宮城縣及東京都的兩名醫師，曾造訪死者家中。

警方研判兩名醫師可能是受林優里委託，到其家中給予藥物致死，涉嫌受囑託殺人，分別逮捕在宮城縣名取市開業的大久保愉一，及住在東京都港區的山本直樹。

漸凍症是全身運動神經功能逐漸喪失的罕見疾病，由於連呼吸的力量也會衰退，有患者使用人工呼吸器的時間長達10年以上；約7成患者一旦不使用人工呼吸器就會死亡。

日本每次討論到安樂死或末期醫療時，經常談到漸凍症；而「安樂死」可分為積極行為與消極行為。

「積極安樂死」就是直接用藥物協助患者死亡，這在日本並不合法，一旦這麼做就可能觸犯殺人罪、受囑託殺人罪、承諾殺人罪或幫助自殺罪等。

「消極安樂死」就是根據患者本身意願停止延命措施，這在日本醫療現場事實上是被允許的。