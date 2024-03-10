我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

永遠不會扮演他…勞勃狄尼洛嗆川普「沒救了」

清倉甩賣...洛縣這家沃爾瑪將關閉 一律75折吸客

投藥助漸凍人安樂死 日本1醫師被判刑18年

綜合報導
投藥協助漸凍症患者安樂死，日本涉案醫師遭判18年徒刑；示意圖。（圖／123RF）
投藥協助漸凍症患者安樂死，日本涉案醫師遭判18年徒刑；示意圖。（圖／123RF）

日本45歲醫師大久保愉一被檢方認定接受「漸凍症」女性患者委託投藥殺害，依受囑託殺人罪等罪嫌起訴並具體求刑23年，大久保遭京都地方法院判處18年有期徒刑。

中央社引述每日新聞報導，大久保在到目前為止的地院公開審理都坦承起訴內容，表示「是為了實現女性（患者）的願望」；辯護律師表示，如果對照被理解為包括「自我決定權」在內的憲法第13條，被告行為是合法的，不應被視為處罰對象，主張被告無罪。

根據起訴書，大久保跟友人山本直樹合謀，2019年11月受到在社群平台認識、家住京都市的漸凍症患者林優里（當年51歲）委託，給予藥物促使林優里死亡。

日媒過去報導，林優里生前罹患俗稱漸凍症的肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS），2019年11月在自家病情突然惡化，送醫後宣告不治。醫院調查發現，死者體內有非平常服用的藥物。

警方對此進行調查，結果發現死者生前曾跟周遭人士說「希望讓我安樂死」，而根據死者家附近監視錄影器影像顯示，住在宮城縣及東京都的兩名醫師，曾造訪死者家中。

警方研判兩名醫師可能是受林優里委託，到其家中給予藥物致死，涉嫌受囑託殺人，分別逮捕在宮城縣名取市開業的大久保愉一，及住在東京都港區的山本直樹。

漸凍症是全身運動神經功能逐漸喪失的罕見疾病，由於連呼吸的力量也會衰退，有患者使用人工呼吸器的時間長達10年以上；約7成患者一旦不使用人工呼吸器就會死亡。

日本每次討論到安樂死或末期醫療時，經常談到漸凍症；而「安樂死」可分為積極行為與消極行為。

「積極安樂死」就是直接用藥物協助患者死亡，這在日本並不合法，一旦這麼做就可能觸犯殺人罪、受囑託殺人罪、承諾殺人罪或幫助自殺罪等。

「消極安樂死」就是根據患者本身意願停止延命措施，這在日本醫療現場事實上是被允許的。

日本

上一則

Wifi名稱改「榮光歸烏克蘭」俄國學生遭判監禁10天

下一則

日本男童活體肝肺同時移植成功 全球首例

延伸閱讀

日防衛廳前官房長：台灣不應期待日協防

日防衛廳前官房長：台灣不應期待日協防
安樂死800隻狗？ 洛杉磯動物管理局澄清

安樂死800隻狗？ 洛杉磯動物管理局澄清
在日本成田機場弄丟手機 台人靠「神秘email」找回結局超暖心

在日本成田機場弄丟手機 台人靠「神秘email」找回結局超暖心
簡嘉誠榮獲日本國際漫畫賞金獎 日外相頒獎狀

簡嘉誠榮獲日本國際漫畫賞金獎 日外相頒獎狀

熱門新聞

南達在社群訴說自己遇襲的事。（取材自Instagram）

西班牙「重機網美」印度旅行遭7人輪姦 上傳影片傷勢曝光

2024-03-03 19:17
印度億萬富豪、亞洲首富安巴尼近日奢豪娶媳，妻子身上配戴的祖母綠項鍊超吸睛，據悉價值超過6000萬美元。（取自Instagram）

亞洲首富奢華娶媳 夫人身上這條項鍊要價6000萬美元

2024-03-08 22:51
威廉（左起）、凱特與哈利、梅根之間的感情仍陷在谷底，暫時不會再見面。（路透資料照片）

梅根若返英 只見得到最多3位皇室親戚 威廉帶頭排擠？

2024-03-02 11:03
英國凱特王妃，攝於去年11月。（美聯社）

術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症

2024-03-02 07:12
泰國普吉島2月底發生瑞士男子費爾（中）踢了坐在所租別墅附近階梯上的當地女醫師，移民局7日決定撤銷他的簽證。（照片翻攝：X / llakuba）

1舉動掀2國網友公憤...瑞士男狠踹泰女辯稱以為是中客 泰政府撤銷簽證

2024-03-07 07:26
馬來西亞峇迪航空（Batik Air）一對正副機長，今年1月某次執勤時竟幾乎同時睡著近半小時，所幸未發生憾事。示意圖。（路透）

正副機師竟同時睡著 飛機近半小時無人駕駛越飛越偏

2024-03-08 20:24

超人氣

更多 >
趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救

趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救
3生肖女中年後更有魅力 不缺錢又納福

3生肖女中年後更有魅力 不缺錢又納福
邊睡邊充電手機好嗎？ 蘋果警告3件事要注意

邊睡邊充電手機好嗎？ 蘋果警告3件事要注意
策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市

策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市
Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年

Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年