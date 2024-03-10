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荷蘭男心臟移植存活近40年 創下金氏紀錄

綜合報導
荷蘭男子楊森是目前心臟移植活最久病患，至今仍照常工作。（路透）
荷蘭男子楊森是目前心臟移植活最久病患，至今仍照常工作。（路透）

現年57歲的荷蘭男子楊森（Bert Janssen）40年前遭診斷罹患嚴重心臟疾病、僅剩6個月壽命，接受心臟移植手術後，迄今已存活39年又200多天，創下金氏世界紀錄（Guinness World Records）。

路透報導，楊森17歲時被診斷出患有心肌症（cardiomyopathy），這種疾病會導致心臟難以將血液打至全身。楊森說，他證明了經歷心臟移植手術的患者也能活得很久，他希望自身案例有助鼓勵其他病患。

在1984年，荷蘭還不曾執行過心臟移植手術，因此心臟科醫師馬塔特（Albert Mattart）將當時17歲的楊森轉至英國倫敦市郊的黑爾菲爾德醫院（Harefield Hospital）進行治療。

楊森於同年6月接受移植手術，而這場挽救他生命的手術是由心臟移植先驅雅庫布（Sir Magdi Yacoub）醫師操刀。

現年57歲的荷蘭男子楊森（左）獲得金氏世界紀錄認可，成為接受心臟移植手術後存活最...
現年57歲的荷蘭男子楊森（左）獲得金氏世界紀錄認可，成為接受心臟移植手術後存活最久的病患；右為楊森的妻子。（路透）

楊森說：「我認為（動手術）那天比我的生日更加重要。」楊森如今已婚並育有2子，他也熱愛駕駛滑翔機。

楊森現時雖然健康，體能無礙，但心臟藥物有副作用，令他近年來要放慢生活步伐，不過仍然盡可能以不同的步伐做自己想做的事情，至今仍照常工作。

根據楊森現在的心臟科醫師厄林斯（Casper Eurlings）表示，患者接受心臟移植手術後，一般可再活16年，而楊森至今已延長了39年多的生命。

上一次創下金氏世界紀錄的最長壽心臟移植手術患者，是加拿大人索基爾卡（Harold Sokyrka）於2021年創下，他在接受移植手術後存活了34年又359天。

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