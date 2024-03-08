藥價飆漲2.5倍變奢侈品 阿根廷民眾寧買食物

一名抗議者日前在阿根廷布宜諾斯艾利斯，舉標語抗議糧食短缺和政府經濟改革。（美聯社）

深陷各種危機的阿根廷，當地民眾在藥局 一看到藥價，便又把藥盒放回貨架上。由於阿根廷通膨率飆升，對許多民眾而言藥物已成奢侈品。

中央社引述法新社報導，在通膨率暴漲的阿根廷，對許多人來說醫療服務已經成為奢侈品，即使是處方用藥抗生素和慢性病療程，民眾也逐漸棄而不用。

首都布宜諾斯艾利斯一名藥劑師羅培茲（Marcela Lopez）說：「在食物和藥品之間，民眾選擇填飽肚子。」

根據阿根廷藥師協會Ceprofar資料，該國今年1月的瓶裝及盒裝藥物銷售量銳減1000萬組。

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）去年12月上任後，許多藥物愈來愈難取得，絕望的病患感到被整個公衛制度拋棄。米雷伊就任後試圖削減公共支出，其中一項措施就是下令嚴格審計開支。阿根廷的藥價年增率高達254%，漲幅之大堪稱全球數一數二。