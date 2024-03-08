藥價飆漲2.5倍變奢侈品 阿根廷民眾寧買食物
深陷各種危機的阿根廷，當地民眾在藥局一看到藥價，便又把藥盒放回貨架上。由於阿根廷通膨率飆升，對許多民眾而言藥物已成奢侈品。
中央社引述法新社報導，在通膨率暴漲的阿根廷，對許多人來說醫療服務已經成為奢侈品，即使是處方用藥抗生素和慢性病療程，民眾也逐漸棄而不用。
首都布宜諾斯艾利斯一名藥劑師羅培茲（Marcela Lopez）說：「在食物和藥品之間，民眾選擇填飽肚子。」
根據阿根廷藥師協會Ceprofar資料，該國今年1月的瓶裝及盒裝藥物銷售量銳減1000萬組。
阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）去年12月上任後，許多藥物愈來愈難取得，絕望的病患感到被整個公衛制度拋棄。米雷伊就任後試圖削減公共支出，其中一項措施就是下令嚴格審計開支。阿根廷的藥價年增率高達254%，漲幅之大堪稱全球數一數二。
自稱「無政府資本主義者」（anarcho-capitalist）的米雷伊總統上台後，提出的政策包括全面美元化、將關閉阿根廷央行，以及削減社會福利等措施，但陸續引發民怨。日前米雷伊在對國會的首次政策演說中表示，不論國會議員是否支持，他都將推動全面經濟改革方案。米雷伊堅稱，阿根廷必須吞下苦果才能挽救經濟，他已警告人民在情況好轉之前，要為情況變得更糟做好準備。
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