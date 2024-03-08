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爭搶發源地? 肉骨茶列馬來西亞美食遺產 新加坡不滿

中央社
馬來西亞2月把華人傳統美食肉骨茶列為國家美食遺產，成為爭論話題，引發不滿聲浪。（圖／123RF）
馬來西亞2月把華人傳統美食肉骨茶列為國家美食遺產，成為爭論話題，引發不滿聲浪。（圖／123RF）

馬來西亞2月將華人傳統美食肉骨茶列為國家美食遺產，引發討論。肉骨茶在新加坡和馬來西亞普遍受華人社群喜愛，不過肉骨茶的起源具有爭議，新馬兩地都自稱是肉骨茶的發源地。

綜合中央社、香港01報導，面對爭議，馬來西亞旅遊局（Tourism Malaysia）副主席楊順興（Yeoh Soon Hin）強調，肉骨茶不只受華人社群喜愛，國外遊客相繼慕名而來，推廣觀光旅遊業不應受到宗教與種族所限制，應跳出框架來思考。

馬來西亞2月將10種美食列為國家美食遺產，包括肉骨茶（Bak kut teh）、布拉薩魚（Burasak）、哥羅麵（Mee kolok）、安班飯（Nasi ambeng）、椰糖糕（Dodol Kukus Tahi Minyak）、九層糕（Kuih lapis）、卡拉米糕（Kuih karas）、印度鬆餅（Uthappam）、醃製小菜Jeruk Tuhau及桃膠汁（Air katira）。

大馬是多元種族國家，美食文化多元，也是國際旅客與老饕打卡地點，其中具特色的是華人美食肉骨茶。這項美食是以藥材輔以香料熬煮的排骨湯，在地耆老認為肉骨茶歷史可追溯到19世紀初在巴生港（Port Klang）一帶工作的福建人，藉以補充體力。

鄰近大馬的新加坡有人主張肉骨茶源自新加坡，同樣是爭論話題。這道美食分為潮州式與福建式而有不同作法，潮州式多以白胡椒、蒜頭熬煮，雖然口味各異，仍各有祕訣。

大馬公正黨籍國會議員去年希望政府把肉骨茶列入國家美食遺產，結果在國會中成為辯論話題，甚至台灣有大學教授帶學生赴大馬田野調查，了解肉骨茶起源與演變。

對於肉骨茶列為國家美食遺產，馬來西亞巫青團（Umno Youth）團長阿克馬（Muhamad Akmal Saleh）表達不滿，他批評馬來西亞旅遊、藝術及文化部長張慶信（Tiong King Sing）將肉骨茶列為大馬美食遺產「缺乏敏感性」，如果部長無法顧及馬來西亞人的感受，又怎有好的決策？阿克馬敦促首相安華（Anwar Ibrahim）應要讓張慶信辭職下台。

阿克馬在臉書發文說，肉骨茶不應該列為國家文化遺產，反觀其他能夠由不同種族和宗教的民眾享有的美食，如中華炒飯等才適合成為國家文化遺產。

張慶信透過社群媒體臉書（Facebook）回應，說明肉骨茶精髓在於藥材湯底，任何人都可選擇放置的食材，肉骨茶的福建話是Bak kut the，而Bak的意思是「肉」，並非「豬肉」。

張慶信認為，這次被列為國家美食遺產的美食多達十種，不了解為什麼要刻意挑肉骨茶並大肆炒作。

房屋及地方政府部（KPKT）部長倪可敏（Nga Kor Ming）日前發表聲明說，肉骨茶是百分之百的馬來西亞美食，風味獨特，尤其2026年是馬來西亞旅遊年，這項傳統美食列為國家美食遺產，有助推廣美食文化。

他說，這次列為國家美食遺產的美食，不僅有清真美食，也有非清真美食，這反映大馬多元文化精神，共存共榮，不必刻意貶低其他種族文化。

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