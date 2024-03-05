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報應？泰男吸毒後砸寺廟 失足遭佛像尖頭刺死

編譯高詣軒／綜合報導
泰國男子搗毀佛像，卻被佛像刺死。（取材自Ｘ平台）
泰國男子搗毀佛像，卻被佛像刺死。（取材自Ｘ平台）

泰國媒體The Thaiger報導，泰國春武里府發生離奇死亡案件，有一名男子疑似吸食甲基安非他命（俗稱冰毒）後，在當地一座寺廟攻擊他的僧侶友人，封鎖大殿並開始破壞佛像，警方破門後卻發現男子似乎在欲爬上主佛像試圖破壞時失足，墜於另一座較小佛像的尖銳頭部上，心肺已被穿刺身亡。

中時新聞網引述報導指出，據其僧侶友人Best的說法，他和49歲死者Ek曾一起吸食冰毒；事發前Ek正在該寺留宿數日，但事發當天疑似受冰毒作用，開始攻擊友人，一直拿日光燈管毆打他。Best逃離現場向其他僧侶求助，Ek則闖入大殿並封鎖門窗，隨後開始破壞其中佛像。

警方到場後，原本擔心Ek持有武器而在殿外不敢妄動，過了一陣子卻發現，裡頭已經很久沒有動靜，最後決定破門進入，卻發現Ek胸口已遭佛像「肉髻」穿刺，倒臥在血泊中，引發現場人士驚呼。

據報導，警方根據現場證據研判，Ek試圖爬上最大尊的佛像，並且加以摧毀，卻意外滑了一跤，正好摔在下方的佛像上，最終因為銳器刺傷心肺，不治身亡。

有當地人稱，其死亡似乎為因果業報。Best在坦承犯戒後，也因行為不端而被迫還俗。

泰國男子搗毀佛像，警方破門時，男子已被佛像刺死。（取材自臉書）
泰國男子搗毀佛像，警方破門時，男子已被佛像刺死。（取材自臉書）

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