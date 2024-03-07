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紐國火山爆發釀22死 5旅遊業者「罔顧旅客安全」判賠618萬

編譯徐榆涵／綜合報導
紐西蘭懷特島火山2019年底爆發，造成22人身亡。(美聯社)
紐西蘭懷特島火山2019年底爆發，造成22人身亡。(美聯社)

紐西蘭懷特島火山（White Island）2019年底爆發，造成22人不幸身亡，當時有多家旅行社正帶領遊客在島上觀光，卻沒有確保旅客安全，因此法院最近下令，涉事的其中5家旅遊公司必須支付逾1000萬紐幣（約618萬美元）的賠償金，並面臨約260萬紐幣（約161萬美元）罰款。

衛報報導，2019年12月9日火山爆發時，懷特島上有47人，許多倖存者被灼熱氣體和灰燼嚴重燒傷。大多數受害者來自澳洲、美國和馬來西亞等國際旅客。

法庭文件顯示，旅遊業者White Island Tours、Volcanic Air Safaris、Kahu New Zealand 和Aerius以及負責管理懷特島的Whakaari Management公司沒有確保島上遊客安全。

2024年2月23日，奧克蘭地方法院判決指出，Whakaari Management公司必須支付488萬紐幣（約301萬美元）的賠償金，White Island Tours需支付500萬紐幣（約309萬美元），而Volcanic Air Safaris則需支付33萬紐幣（約20萬美元）。

由於涉事的5家公司中有些處於清算狀態、不再交易或財務狀況不佳，因此判決出爐後，旅遊業者紛紛求情，表示他們無力償還罰款，但法官認為，即便如此，他們也應被處以經濟處罰。

據了解，White Island Tours和Volcanic Air Safaris公司將動用保險來支付部分賠償金，但他們似乎無法支付剩餘罰款和賠償金。

其實，當局在2019年懷特島火山爆發的3周前，就曾發布二級警報，代表「中度至高度動盪」。除了旅遊業者，紐西蘭政府還有針對其他相關單位，包括監控火山活動的機構等提出指控，認為他們對管理災難風險並未妥善發揮作用。

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