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縮短救援時間 尼泊爾祭新規：登聖母峰須租GPS晶片

編譯徐榆涵／綜合報導
尼泊爾宣布新規，登山客都必須租借及使用GPS追蹤晶片，以利在山難時縮短搜救時間。(美聯社)
尼泊爾宣布新規，登山客都必須租借及使用GPS追蹤晶片，以利在山難時縮短搜救時間。(美聯社)

在聖母峰（Mount Everest）攻頂季來臨之前，尼泊爾政府宣布最新規定，要求所有登山客都必須租借及使用GPS追蹤晶片，以利在遭遇山難事故時，能縮短搜救時間。

CNN報導，尼泊爾旅遊部部長古隆（Rakesh Gurung）表示，一些知名的旅遊或登山業者在活動時，已開始應用追蹤晶片，當局現在要求所有登山客都必須使用，「一旦發生事故，將減少搜救時間」。

古隆表示，追蹤晶片將縫在登山客的外套，待其返回後，政府會收回晶片，再供下一名登山客使用，也因此政府將會對每位登山客多收取10至15美元左右的費用，並補充說，這些晶片由「一些歐洲國家」製造，但未具體說明哪國或哪家公司製造。

聖母峰海拔8849公尺，大多數登山客都是透過尼泊爾入山與攻頂，光是登山許可證就要支付1.1萬美元，再加上裝備、食物、氧氣、雪巴人嚮導等，攻頂成本可能超過3.5萬美元。

完成聖母峰登頂之旅可能耗時長達2個月，因為適合登頂的天氣時間區段非常短，通常是在5月中旬。不過，即使是在最佳情況下，仍有發生意外的可能性及救援風險。

據報導，即便是在天氣最好的情況下，想要在聖母峰進行救援也是充滿的凶險。尼泊爾每年可以透過聖母峰獲得許多利益，像是在2023年，尼泊爾就發出了478張登山許可證，但其中有12名登山客在攻頂過程中身亡，另外還有5名登山客下落不明。

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