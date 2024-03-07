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學區房租太貴 加國男大生「搭飛機」通勤 省下一半費用

編譯中心／綜合報導
加拿大溫哥華男大學生因學區房租太貴，寧願搭機上學，反而更省錢。(路透)
加拿大溫哥華男大學生因學區房租太貴，寧願搭機上學，反而更省錢。(路透)

加拿大租屋市場供不應求，令當地租金持續飆高。溫哥華一大學生日前於Reddit討論區撰文，表示寧願搭飛機上學，也不願在大學附近租屋，更指每月買機票的成本比租金便宜約1300加幣(約957美元)。貼文一出即引來大批網友熱議。

香港01報導，該住在卡加利(Calgary)的大四學生Tim Chen近日接受當地媒體訪問，稱自己在溫哥華就讀英屬哥倫比亞大學(UBC)經濟學。他早前於Reddit討論區以「Super Commuter(超級通勤者)」為題撰文，分享自己如何上學。

Tim解釋，以往他在大學附近租屋住，但因租金不斷上漲，無奈決定退租搬回卡加利，「當我查看房價時，我想『天呀，漲幅很大』，我需要支付約2500加元(約1841美元)的租金，我覺得這不可行。」溫哥華是加拿大居住成本最高的城市之一，一房公寓每月租金平均約2100加元(約1546美元)。

Tim續指由於每周只有兩天需要去學校上課，所以每當他上學的日子，就會在早上乘搭加拿大航空的飛機前往溫哥華，晚上再回到卡加利，卡加利距離溫哥華約690公里，航程約1小時40分鐘，「我想我為何不留在卡加利，然後飛到這裡，1個多小時的航程，就像乘搭巴士一樣。」

他又稱，來回機票費用約為150加幣(約110美元)，每月總計約為1200加幣(約884美元)，遠低於估計租金2500加元，以這樣的上學方式，比溫哥華一房公寓的平均租金便宜得多，上月他就以此方式上、下學七次，「我總共有三小時的課，下課後我就坐巴士回機場。」他打算維持這種方式直至畢業。

不少網民於帖文留言討論，他們也抱怨加拿大不少地區的租金貴得離譜，漲幅甚至超過了官方規定，又稱Tim精打細算。不過也有網友指吃力不討好，「在這裡沒有提到的是，你會感到精疲力盡，並在安檢上浪費時間。」亦有網友建議Tim將課安排在周二和周三，晚上住酒店會更好。

租金 加拿大 香港

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