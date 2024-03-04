支援「單身族」租房 首爾租金調降行情50%

南韓隨著單身族人口節節攀升，首都首爾研擬增加地鐵及鬧區附近等特定地段的共生住宅，提供單人戶更低廉的租房選擇。（路透）

彭博資訊報導，南韓 隨著單身族人口節節攀升，首都首爾研擬增加地鐵及鬧區附近等特定地段的共同生活住宅，提供單人戶更低廉的租房選擇。

首爾市政府聲明，屆時每房租金價格將低於市場行情的50%，19歲至39歲租客 租約為6年，40歲以上租客租約最長為10年。

公共共居空間將以地鐵站 、主要幹道及醫療院所附近為主，目的是滿足不同族群的需求。

另外，首爾市府將獎勵配合興建類似住宅空間的開發商，包括調整分區使用法規以放寬容積率上限到500%。

首爾市府房屋政策辦公室主任指出，「市府目標在2030年前實現每5戶就有2戶屬於單人家戶。現在正是推出支援單身族租屋政策的時候。」

由於愈來愈少人結婚，加上高齡化速度加快，意味著愈來愈多長者獨居，目前首爾單獨生活戶占全市人口的三分之一，根據南韓統計局廳，單獨生活戶將在2050年成為首爾市主要家戶模式。

另外，首爾江南區新落成的一棟豪華公寓，其中三戶近期釋出，吸引逾百萬人競標，可見南韓房市儘管普遍而言不景氣，仍不減「蛋黃區」的房產需求。

位於首爾江南區的「The H Firstier I'park」豪宅建案，原為屋齡40年的破舊建築，日前由現代工程建設公司（Hyundai Engineering & Construction）和HDC現代產業開發集團（HDC Hyundai Development Co.）合作改建。

此建案中有三戶公寓如今以四年前的預售屋定價出售，而非當前市價，因此吸引眾人搶購，

南韓民眾普遍習慣購買比成屋便宜的預售屋，再以分期方式付清款項。由於搶房不易，政府法規明定單戶人口數較多，或長期未持有房地產者，具優先購買預售屋的權利。