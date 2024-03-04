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東京迪士尼最大主題園區「夢幻泉鄉」 重現冰雪王國

綜合報導
東京迪士尼海洋的第8個主題園區「夢幻泉鄉」6月正式開幕，迪士尼27日對外公布新商品，其中安娜與艾莎的娃娃相當吸睛，預料將引發搶購。（取材自東京迪士尼）
東京迪士尼海洋的第8個主題園區「夢幻泉鄉」6月正式開幕，迪士尼27日對外公布新商品，其中安娜與艾莎的娃娃相當吸睛，預料將引發搶購。（取材自東京迪士尼）

東京迪士尼海洋的第8個主題園區「夢幻泉鄉」（Fantasy Springs）將在6月6日正式開幕，迪士尼提前公布1/25的造景模型，以及即將推出的商品與菜單。

東京迪士尼表示，以迪士尼動畫「冰雪奇緣」、「小飛俠彼得潘」、「魔髮奇緣」為主題的「夢幻泉鄉」，是東京迪士尼開業以來最大的主題園區，總面積達14萬平方公尺，從2019年5月開始動工，歷時5年，總投資3200億日圓（約2100萬美元）。

迪士尼對媒體公開「冰雪王國」、「小飛俠夢幻島」及「樂佩公主森林」共3個區域的1/25模型，還有新飯店「東京迪士尼海洋夢幻泉鄉大飯店」的限定周邊，以及將在新餐廳與商店推出的菜單與商品。

管理迪士尼的Oriental Land代表取締役會長兼執行長高野由美子在儀式上表示，目前所有景點都已經進入最後調整階段。這是一場長時間的耐力賽，最終打造了一個足以向全世界誇耀的迪士尼幻想世界。

負責管理香港、東京、上海及巴黎迪士尼的迪士尼樂園國際總裁及董事總經理艾書琳（Jill Estorino）也特別到場。她表示，不僅對東京迪士尼，而是對史上所有迪士尼園區來說，「夢幻泉鄉」都是一次最具野心的園區擴張計畫。

她表示，迪士尼公司才剛慶祝創業100周年，而迪士尼的幻想工程師（imagineer）仍持續把電影裡的世界帶到現實當中，「夢幻泉鄉」也不例外。遊客可以和安娜與艾莎來一趟冰雪之旅，和樂佩公主一起參加天燈盛會，或是和彼得潘一起遨遊天際。

各園區的設計師隨後透過影像介紹即將完工的園區，包括重現電影中的夢幻島、海盜船、樂佩公主的高塔，以及艾倫戴爾王國。各園區有相應的主題餐廳，還將首次推出烤牛肉口味爆米花。新商品中的彼得潘周邊，以及安娜與艾莎的娃娃也相當吸睛，預料將引發搶購。

東京迪士尼海洋的第8個主題園區「夢幻泉鄉」6月開幕。(歐新社)
東京迪士尼海洋的第8個主題園區「夢幻泉鄉」6月開幕。(歐新社)

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