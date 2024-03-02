我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英王查理堂妹夫45歲猝逝 驗屍官曝死於頭部創傷、疑舉槍自戕

「地表最潮阿嬤」艾瑞絲．艾普菲爾逝世 享嵩壽102歲

情侶刮刮樂中大獎後分手 一個原因129萬元獎金歸她

綜合報導
英國一對情侶協議買「刮刮樂」彩票，結果幸運中了100萬英鎊，後來鬧出獎金分配的風波；示意圖。（圖／123RF）
英國一對情侶協議買「刮刮樂」彩票，結果幸運中了100萬英鎊，後來鬧出獎金分配的風波；示意圖。（圖／123RF）

英國一對情侶去年購買刮刮樂彩券贏得100萬英鎊（約126萬美元）大獎，原定平分獎金，女方數周後卻與男方分手。男方稱女方想獨占所有獎金，考慮採取法律行動，女方則說買刮刮樂的錢，是自己全額支付。

香港01報導，居住在英國林肯郡（Lincolnshire）斯伯丁（Spalding）的39歲男子卡特利奇（Michael Cartlidge）和37歲女子考克斯（Charlotte Cox）原是情侶。他們去年11月到彩券行購買數張價值5英鎊（約6.3美元）的刮刮樂；幸運的是，其中一張刮刮樂中了100萬英鎊大獎。

兩人興奮地規畫美好未來，打算買房換車，沒想到數周後，考克斯透過朋友向卡特利奇提出分手，並要求他從她家搬走。卡特利奇同意，但兩人分手後卻因獎金起了爭執。

卡特利奇控訴考克斯分手是想要獨吞獎金，又說他們買刮刮樂前就說好，假如中獎會平分獎金，因此他堅持自己有權取得一半獎金，「我知道是她刷卡買刮刮樂，但從道義上講，應該是50-50（平分）」。

不過，考克斯稱，卡特利奇至今沒有給她買刮刮樂的錢，沒權平分獎金。

1月時新上任的彩券公司老闆奧爾文（Allwyn）指，根據規則，「只有一人可以成為彩券擁有者，並且只有中獎刮刮卡背面寫有姓名和地址的人才能領取獎金」，因此考克斯是唯一中獎者。

卡特利奇得知消息後相當崩潰，但仍堅持自己有權分得一半獎金，表示「若不是我，她也不會買彩券」。他指出，未來將訴諸法律爭取權益。

香港

上一則

落日與天線塔疊成「夕陽大貓熊」 日本時隔7年再現奇景

下一則

Meta拒付新聞費惹激烈爭議 澳洲政府揚言開罰

延伸閱讀

拜登見州長：政治已太過個人化 不比當年 籲加强兩黨合作

拜登見州長：政治已太過個人化 不比當年 籲加强兩黨合作
「向病魔討回弟弟」2歲童罹罕見腦中風 9歲兄陪玩助康復

「向病魔討回弟弟」2歲童罹罕見腦中風 9歲兄陪玩助康復
最長壽總統 99歲卡特安寧療護滿1年 每天看棒球比賽

最長壽總統 99歲卡特安寧療護滿1年 每天看棒球比賽
NBA／籃球名人堂 卡特、畢拉普斯進決選

NBA／籃球名人堂 卡特、畢拉普斯進決選

熱門新聞

英王查理三世（右起）日前傳出罹癌消息，據王室專家爆料病況比想像中還要危險，王室已在安排繼位計畫；圖中為威爾斯親王與凱特王妃。（歐新社）

傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開

2024-02-25 01:27
加拿大一名華裔大學生因為不願意承擔溫哥華的高昂房租，每周坐飛機往返家中與學校。(截取自CTV News YouTube)

溫哥華房租太貴 大學生住家裡 每周坐飛機去學校

2024-02-28 15:35
英國皇室蓋布瑞拉‧溫莎夫人(右)與丈夫金斯頓在2019年成婚。(美聯社)

英王堂妹夫婿壯年突然身故 年僅45歲 皇室震驚

2024-02-27 15:28
伊朗公司Kourosh聘請名人宣傳半價iPhone，但卻實為詐騙，估計騙走伊朗民眾3,500萬美元。圖為伊朗當地一般電信行。 美聯社

明星代言「半價iPhone」暢銷 數萬人被騙了數千萬元

2024-02-23 18:10
圖為57歲的自民黨籍岩手縣國會參議員廣瀨惠。擷自日本自民黨官網

日女參議員偷情開房過夜 直奔國會開會昏昏欲睡

2024-03-01 18:05
俄羅斯總統普亭，攝於22日。（路透 / Sputnik）

拜登脫口批「瘋狂王八蛋」 普亭諷笑：證明他當美國總統對俄羅斯更好

2024-02-23 07:04

超人氣

更多 >
疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪

疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪
未來20年財富移轉潮 千禧世代將成為「史上最富裕的一代」

未來20年財富移轉潮 千禧世代將成為「史上最富裕的一代」
黃品源不藏了 再婚俄羅斯美女鋼琴家 婚照曝光美翻了

黃品源不藏了 再婚俄羅斯美女鋼琴家 婚照曝光美翻了
川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走

川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走
丈夫未告訴妻罹末期癌症 服對實驗藥她再活21年

丈夫未告訴妻罹末期癌症 服對實驗藥她再活21年