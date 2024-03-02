情侶刮刮樂中大獎後分手 一個原因129萬元獎金歸她

英國一對情侶協議買「刮刮樂」彩票，結果幸運中了100萬英鎊，後來鬧出獎金分配的風波；示意圖。（圖／123RF）

英國一對情侶去年購買刮刮樂彩券贏得100萬英鎊（約126萬美元）大獎，原定平分獎金，女方數周後卻與男方分手。男方稱女方想獨占所有獎金，考慮採取法律行動，女方則說買刮刮樂的錢，是自己全額支付。

香港 01報導，居住在英國林肯郡（Lincolnshire）斯伯丁（Spalding）的39歲男子卡特利奇（Michael Cartlidge）和37歲女子考克斯（Charlotte Cox）原是情侶。他們去年11月到彩券行購買數張價值5英鎊（約6.3美元）的刮刮樂；幸運的是，其中一張刮刮樂中了100萬英鎊大獎。

兩人興奮地規畫美好未來，打算買房換車，沒想到數周後，考克斯透過朋友向卡特利奇提出分手，並要求他從她家搬走。卡特利奇同意，但兩人分手後卻因獎金起了爭執。

卡特利奇控訴考克斯分手是想要獨吞獎金，又說他們買刮刮樂前就說好，假如中獎會平分獎金，因此他堅持自己有權取得一半獎金，「我知道是她刷卡買刮刮樂，但從道義上講，應該是50-50（平分）」。

不過，考克斯稱，卡特利奇至今沒有給她買刮刮樂的錢，沒權平分獎金。

1月時新上任的彩券公司老闆奧爾文（Allwyn）指，根據規則，「只有一人可以成為彩券擁有者，並且只有中獎刮刮卡背面寫有姓名和地址的人才能領取獎金」，因此考克斯是唯一中獎者。

卡特利奇得知消息後相當崩潰，但仍堅持自己有權分得一半獎金，表示「若不是我，她也不會買彩券」。他指出，未來將訴諸法律爭取權益。