智利23歲男高空彈跳疑心臟病發身亡 家屬目睹全程

智利一名23歲男子挑戰高空彈跳，卻在起跳後疑似因心臟病發身亡。（取材自Ｘ平台）

不少人喜歡追求刺激，熱愛挑戰極限運動，智利一名23歲男子日前與家人一同出遊，在智利聖地牙哥 附近的安地斯東南部邁波峽谷（Cajón del Maipo）遊玩時，參加高空彈跳，想體驗刺激活動，未料卻發生憾事。

綜合媒體報導，男子在起跳後離奇斷氣，全身懸掛在半空中一動也不動，經送醫急救後仍宣告不治，消息曝光引起外界譁然。警方據調查初步判定，男子恐因心臟病 發作這才導致悲劇發生。

該起事件發生在聖地牙哥郊區的峽谷區，當天這名男子與母親、妹妹一同前往該地挑戰高空彈跳。公開影像可見，男子穿戴好安全裝備，沒想到一躍而下後卻離奇斷氣，當場失去意識，懸吊在半空中來回擺盪，他的母親和妹妹全程目睹。

男子家人及一旁的工作人員見狀後，急忙通報消防單位。救難人員趕往現場，將男子從彈力繩上解救下來，送至附近醫院搶救，但男子最終仍不治身亡。經警方初步調查，男子家屬透露死者生前並無疾病史，因此目前已成立專案小組，盼能釐清事件經過及真實死因。

另據報導，去年12月3日，一名56歲的日本男遊客在澳門 旅遊塔體驗全球第二高的高空彈跳後，竟不幸喪命。該名男子在挑戰完澳門塔高達232公尺極限跳躍後，出現呼吸急促的狀況，並在送醫途中呼吸停止，最後在醫院宣告死亡。