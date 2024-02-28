我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟

中國前外長秦剛辭人大代表 港媒：可能平安著陸

飛機座位 為何常缺「4、13、14、17」這些數字？

綜合報導
航空業一般給人在細節上一絲不苟的印象，對於各國會有的忌諱也特別留意；示意圖。（圖／123RF）
航空業一般給人在細節上一絲不苟的印象，對於各國會有的忌諱也特別留意；示意圖。（圖／123RF）

在搭乘飛機時，或許也曾注意過，飛機座位經常沒有「4、13、14、17」這四個數字，這是為什麼呢？對此，有報導給出解答，指出飛機迴避某些數字的原因，與每個國家的民俗禁忌文化有關，曝光航空業背後祕密。

根據泰國媒體「Sanook」報導，航空業一般給人在細節上一絲不苟的印象，對於各國會有的忌諱也特別留意，儘管多數人認為只要座位舒適、服務優質即可，但仍有部分乘客會對不吉利的數字心存芥蒂，因此航空公司大多會盡力迴避某些禁忌，以確保旅客搭乘時能感到安心，而「4、13、14、17」就是最典型的例子。

舉例來說，在亞洲國家或華人文化中，數字4與14寓意相當不吉祥，因為兩者在中文裡的發音與「死」字類似，這也是為何中國很多建築都跳過了第4或14層樓。

西方文化則通常認為數字13是不吉利的，因此許多航空公司會忽略第13排，直接從第12排變成第14排，而對於13的迴避也不僅限於航空業，西方不少飯店和辦公室會選擇略過13樓，甚至曾有研究指出，約13%的美國人對於住在13樓的房間感到不舒服。

而這種「不幸數字」到了義大利、巴西等國則換成了17，因為這個數字可以寫成羅馬數字的「XVII」，重新排列後會組成「VIXI」，這個詞在拉丁文常被解讀為「我的生命結束了」，漢莎航空也是因此省略了第17排座位。

不過，並非每間航空公司都會遵守這些禁忌，香港航空就曾澄清，飛機上缺少第4排或第14排座位與迷信毫無相關。

義大利 華人 香港

上一則

日本排放2023年度第4波核汙水 花17天排完7800噸

下一則

更年期症狀「視同障礙」 英國新規定：雇主不可職場歧視

延伸閱讀

敢搭嗎 瑞典北歐航空推「目的地未知」航班 逾千人搶登記

敢搭嗎 瑞典北歐航空推「目的地未知」航班 逾千人搶登記
美又將8個中國實體列為清單 北京回應：典型經濟脅迫

美又將8個中國實體列為清單 北京回應：典型經濟脅迫
「掃臉」搭機 航空公司撒錢多處試點

「掃臉」搭機 航空公司撒錢多處試點
美航調漲行李託運費 多家航空公司恐跟進

美航調漲行李託運費 多家航空公司恐跟進

熱門新聞

英王查理三世（右起）日前傳出罹癌消息，據王室專家爆料病況比想像中還要危險，王室已在安排繼位計畫；圖中為威爾斯親王與凱特王妃。（歐新社）

傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開

2024-02-25 01:27
查爾斯（中）被傳想讓兩個兒子威廉（右）、哈利和好，偏偏兒子們還在嘔氣。（路透資料照片）

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

2024-02-17 16:26
俄羅斯總統普亭，攝於22日。（路透 / Sputnik）

拜登脫口批「瘋狂王八蛋」 普亭諷笑：證明他當美國總統對俄羅斯更好

2024-02-23 07:04
CNN 19日在官網發布「全球50種最好吃麵包」的評選結果，中國燒餅入選。（新浪網）

CNN評全球最好吃50種麵包 中國燒餅、香港排包入選

2024-02-20 11:01
英國皇室蓋布瑞拉‧溫莎夫人(右)與丈夫金斯頓在2019年成婚。(美聯社)

英王堂妹夫婿壯年突然身故 年僅45歲 皇室震驚

2024-02-27 15:28
伊朗公司Kourosh聘請名人宣傳半價iPhone，但卻實為詐騙，估計騙走伊朗民眾3,500萬美元。圖為伊朗當地一般電信行。 美聯社

明星代言「半價iPhone」暢銷 數萬人被騙了數千萬元

2024-02-23 18:10

超人氣

更多 >
間接駁死訊…秦剛「辭去」人大代表職務 獲接受

間接駁死訊…秦剛「辭去」人大代表職務 獲接受
亞馬遜省錢秘密：它有個優惠券網頁

亞馬遜省錢秘密：它有個優惠券網頁
手機弄溼怎麼辦？蘋果說別放進乾米堆

手機弄溼怎麼辦？蘋果說別放進乾米堆
紐約皇后區74名無證客男子擠地下室 輪流睡覺 僅有兩廁

紐約皇后區74名無證客男子擠地下室 輪流睡覺 僅有兩廁
這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚

這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚