8歲印度童擊敗西洋棋特級大師 刷新最年輕紀錄

8歲男童考席克成為擊敗古典西洋棋特級大師的最年輕棋手。（取材自X平台）

8歲男童考席克（Ashwath Kaushik）日前在瑞士舉行的布格多夫公開賽（Burgdorfer Stadthaus Open）中擊敗波蘭棋手斯托帕，成為擊敗古典西洋棋特級大師的最年輕棋手。

中央社引述Chess.com網站，考席克於印度 出生，現居新加坡 ，他日前擊敗37歲的斯托帕（Jacek Stopa），刷新這項一個月前才剛由塞爾維亞棋手伊凡諾維契（Leonid Ivanovic）擊敗西洋棋特級大師波切夫（Milko Popchev）所寫下的紀錄。

路透報導，伊凡諾維契同為8歲，不過比考席克早5個月出生。

考席克向Chess.com表示，打敗斯托帕讓他感到興奮又驚喜，他也對自己在比賽中的表現感到自豪，稱自己一度處於劣勢，好在後來能扭轉局勢。

Chess.com網站指出，考席克4歲學會下棋，2022年成為8歲以下西洋棋快棋冠軍。

考席克的父親史利蘭（Kaushik Sriram）說：「他都靠自學，和祖父母一同下棋。」

他說：「這很不真實，因為我們家其實沒有任何體育的傳統。每天都有新發現，我們有時也不知道該如何為他安排正確的道路。」

考席克後來輸給國際大師葛里夫（Harry Grieve），此次錦標賽排名12收場。