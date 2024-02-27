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烏克蘭辣模紅場脫衣露乳 被俄列「頭號通緝犯」

聯合新聞網
烏克蘭辣模波丹諾娃因不雅片遭俄羅斯通緝。 (取材自Instagram)
烏克蘭辣模波丹諾娃因不雅片遭俄羅斯通緝。 (取材自Instagram)

近來俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）頭號政敵納瓦尼（Alexei Navalny）獄中猝死，相關爭議炒得沸沸揚揚。與此同時，另一件與普亭有關的事件也引來關注，因為一名24歲烏克蘭辣模波丹諾娃（Lolita Bogdanova）竟被俄羅斯列為「頭號通緝犯」名單的首位，有關當局甚至大動作展開追捕，但該名模特兒究竟是誰、又為何會引來官方注意乃至遭普亭通緝呢？

根據「太陽報」報導，烏克蘭辣模波丹諾娃3年前曾在莫斯科紅場上演脫衣秀，只見她對著鏡頭拉起上衣，大露胸前風光，擺弄好身材之餘還吐舌作勢挑逗，短短幾秒的露乳不雅片在網上瘋傳後，一度驚動俄羅斯官方，讓波丹諾娃被請去「喝茶」，而儘管她當時簽署了一項「限制性協議」，防止她在調查期間擅離俄羅斯，但她從未被正式逮捕過。

不料，三年後波丹諾娃的不雅片再被翻出，激起了宗教領袖和普亭身邊人士的憤怒，教會裡一名高階幹部曾建議她對自己的大膽行為表示悔改。對此，波丹諾娃除了立即為該裸露影片令宗教信徒感到不安而致歉外，也澄清這些爭議影像是很久以前拍攝的，並非由她本人散布在網路上。然而，她目前仍依「刑事條款」遭到俄羅斯通緝，有關當局尚未解釋為何時隔三年才重新展開行動，以及背後是否還藏有其他原因。

事實上，波丹諾娃的情況並非首次出現在俄羅斯，過去普亭也曾針對背離「傳統價值觀念」的人士，展開過一系列的刑事行動。在2024年1月的某場音樂演出中，俄羅斯歌手特斯利（Maxim Tesli）就因為在演出中近乎全裸、僅在生殖器套上襪子，而遭當局拘留15日，未來恐面臨更進一步的刑事訴訟。

俄羅斯 普亭 通緝

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