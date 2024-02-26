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韓超省男友結婚用品想在大創買 準新娘崩潰PO文

聯合新聞網
南韓超摳男友想在大創買結婚用品，準新娘崩潰。（美聯社）
南韓超摳男友想在大創買結婚用品，準新娘崩潰。（美聯社）

南韓社群日前一篇「想在大創買嫁妝的男友」的貼文引起熱烈討論。一名準新娘表示，她和交往滿一年的男朋友論及婚嫁，六個月前開始準備結婚，不料由於金錢觀的不同，兩人衝突日益頻繁，超摳男友甚至想在大創購買結婚用品，讓她不得不發文吐苦水「大家都是這樣嗎？」引起網友們熱議。

該女子表示，男友交往初期不會這樣，超省個性在後期漸漸展露，不僅約會都挑便宜的餐廳、點少少的餐點，就連去咖啡廳也都只點一杯飲料，因為自己也吃不多，始終都沒有和男友說開，也不曾因而發生爭執，更覺得省一點也比較好。

但在準備結婚的過程中，兩人不時起衝突，她先是因為男友在見家長時，僅帶一瓶5萬韓元（約37.6美元）的酒感到失望，後來則因男友重視CP值，她在婚禮場地、婚紗、妝造等部分都順從男友想法，做出許多讓步，唯有度蜜月她不願妥協，由女子策畫。

談到結婚用品的採買，女子則認為再怎樣也是新婚，想買全新的家電，然而男友卻要求她使用自己住所已用超過五年以上的冰箱、電視、冷氣等，更說「這些都得用到十年以上才行」，至於碗盤、平底鍋等在大創買就好。

「男友家中經濟狀況是很困難」，女子指出，男友每個月會給家裡50萬韓元的生活費，父母若有什麼家電壞掉，男友也會買新的回去。她曾和男友談到未來可能有小孩的生活，恐有一人工作停擺，男友仍認為育兒用品拿政府補助或用二手的就好，不一定要買新的，但給父母這筆生活費是必要支出。

貼文一出，南韓網友們也紛紛留言，「第一次見面帶五萬韓元的酒真的太過分。要不就悲慘地過活，換成是我就不結婚了」、「真的是高CP值女友呢，別生了吧，小孩有什麼罪」、「解除婚約吧」。

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