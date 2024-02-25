星國癌末女辦「生前喪禮」10天後離世

新加坡罹癌女子Michelle Ng生前表示，自己想把喪禮稱為活的葬禮，讓人不會感到恐懼。（取材自新加坡HCA慈懷護理網站）

新加坡 一名癌症末期的29歲女子蜜雪兒 （Michelle Ng），於2023年底舉辦生前喪禮，向30多位親友道別。儀式猶如生日派對，包含歌手演唱、美食與愛的交流。Michelle在喪禮中感謝親友支持，以樂觀和感激的心情對待生命末期，並認為「死亡應該是離我們很近但不恐懼的事」。生前喪禮舉行10天後，她於2024年1月2日長眠。

綜合媒體報導，蜜雪兒在2021年確診一種罕見的卵巢癌，當時她才27歲，到了隔年底，癌細胞 已擴散至其他器官，病況並不樂觀。她本來從商，經營與穿戴式裝置有關的生意，也熱愛踩單車與跑步。儘管病魔纏身，蜜雪兒依然積極面對生活，繼續經營自己的事業，甚至在患病期間開設了第二家分店。

據報導，在身體情況惡化下，蜜雪兒決定在餘下時間增加與親人相處時間。於是決定在還有能力時，在2023年12月23日舉行生前告別式，邀請函上鼓勵親友寫下給她的「最後一封信」，並帶上一本書，與其他人交換，她表示，「我想與朋友分享愛、食物、音樂和書籍。」

根據新加坡HCA慈懷護理（HCA Hospice）指出，這場「喪禮」上有歌手唱歌、有美食、有充滿愛的對話，猶如一個生日派對。

蜜雪兒在派對上樂觀表示：「我希望死亡是離我們的心很近，而不是令人恐懼的事情。」她與HCA團隊花費數周的時間籌備「喪禮」，讓這個特殊的時刻成為一次充滿音樂、美食和愛的聚會。