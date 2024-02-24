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買機票 聊天機器人誤導加男怒告 加航判賠600元

編譯徐榆涵
加拿大航空的聊天機器人誤導乘客購票，事後拒絕退款，但法院最後判賠812加元。（路透）
加拿大航空的聊天機器人誤導乘客購票，事後拒絕退款，但法院最後判賠812加元。（路透）

加拿大卑詩省一名男子2022年為了參加祖母葬禮，透過加拿大航空（Air Canada）網站訂購前往多倫多的機票，但網站上的「聊天機器人」教導錯誤的購票方法，令他損失金錢，男子一氣之下告上法院，法院日前最終判決加航需向男子支付賠償金。

商業內幕等報導，2022年，莫法特（Jake Moffatt）祖母逝世，為了出席葬禮，同日在使用加航網站時，遵循聊天機器人建議，先按原價訂購機票，並計畫在未來90天內申請追溯退款。

然而，當他申請退款時，加航卻稱已完成的旅程不可享有喪親優惠，莫法特出示他和機器人的聊天紀錄，證明自己是遵照官網聊天機器人的建議才會先用原價訂票。但加航只承認聊天機器人使用「誤導性」詞語，後續會進行更新，但仍拒絕退款，堅持網站上就有正確資訊，不應該只聽從聊天機器人的建議。加航辯稱，儘管存在錯誤，但聊天機器人是一個「獨立的法律實體」，因此它要對自己行為負責，並指網站有正確資訊。

覺得受騙的莫法特決定將加航告上法院。對此，處理這宗糾紛的卑詩民事審裁處仲裁員里弗斯（Christopher Rivers）指出，加航陳述「異乎尋常」，並稱雖然加航辯稱網站上有正確資訊，但無法解釋為何標題為「喪親旅行」的網頁，本質上比其聊天機器人更值得信賴，乘客也沒理由知道加航提供的資料部分正確、部分不正確。

法院最終判決判加航需賠償莫法特總計812.02加元（約601.2美元），其中包括650.88加元（約481.91美元）的價差賠償。

加拿大 裁員

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