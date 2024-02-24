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日千年裸祭 國府宮打破傳統 首允女性穿衣參加

綜合報導
日本愛知縣國府宮裸祭1今年打破超過1200年的傳統，首度開放女性參加「裸祭」。（視頻截圖）
日本愛知縣國府宮裸祭1今年打破超過1200年的傳統，首度開放女性參加「裸祭」。（視頻截圖）

日本愛知縣稻澤市的尾張大國靈神社，將於2月22日舉行歷史悠久的「國府宮裸祭」，今年首度開放約百位女性可穿著衣服參與部分祭典儀式。

日本時事通信社報導，日本各地過去一直以來有著「女性禁令」的祭典，由於肩負祭典重任人數不足及社會價值觀多元化等因素，目前已漸漸開放女性加入，讓日本傳統祭典活動也隨著時代演進發生變化。

國府宮裸祭是擁有超過1250年歷史的祭典，只要能觸碰到被選為「神男」的男子，據傳就能消除厄運。

當這名一絲不掛的「神男」現身時，其他僅穿著白色六尺「褌」（類似丁字褲）及白布襪的男性則會一擁而上追逐「神男」，希望能透過觸摸得到好運。

而今年允許女性參與的部分，則是在上述的激烈推擠活動前的一項獻竹儀式，約100名女性將身著「法被」（日式短外衣）等服裝，負責扛起用祈願除厄布綁住的竹子獻給神社。

尾張大國靈神社表示，雖然裸祭至今都沒有禁止女性參加，但因為慣例上都要穿著「褌」，所以過去從未開放女性參與。由於當地女性團體2023年10月提出希望參與部分祭典活動，所以神社方面決定只讓女性參與男女分開的獻竹儀式。

在日本各地過去只有男性參與的祭典，現在也逐漸開放女性參加，例如佐賀縣鳥栖市的祭典「村田浮立」，2023年10月就讓四名女童參加相關活動。

另外，燃燒巨大火炬並有身穿「褌」的年輕人狂舞的滋賀縣守山市「勝部火祭」，今年1月也讓三名女童擔任引導火炬入宮的提燈者。

尾張大國靈神社禰宜（神職名稱的一種）片山貢說，即使改變參加形態也不會改變祭典意義，「我們會珍惜傳承下來的部分，並把讓孩童與女性也能樂在其中的祭典傳承到未來」。

日本愛知縣國府宮裸祭，近年因防疫需求允許男性參加者穿衣服，今年更將允許女性參加。...
日本愛知縣國府宮裸祭，近年因防疫需求允許男性參加者穿衣服，今年更將允許女性參加。（視頻截圖）

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