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敢搭嗎 瑞典北歐航空推「目的地未知」航班 逾千人搶登記

編譯葉亭均
瑞典北歐航空公司（Scandinavian Airlines）推出神祕目的地航班方案，超過千名旅客搶著報名參加。（路透）
瑞典北歐航空公司（Scandinavian Airlines）推出神祕目的地航班方案，超過千名旅客搶著報名參加。（路透）

你會考慮在不知道目的地的情況下，就收拾行李搭飛機嗎？

CNBC網站報導，瑞典北歐航空公司（Scandinavian Airlines，SAS）近期宣布，讓自家的EuroBonus忠誠度計畫的會員有機會預訂所謂的「目的地未知」搭機體驗。

北歐航空在新聞稿中說，在2月12日宣布這一消息後，短短幾分鐘內就有超過1000名會員登記參加這種有如買福袋般的驚喜航班。24小時後，相關登記就關閉了，獲選者有額外的24小時確認座位並付款。

獲選的旅客不是直接付錢，而是必須以3萬英里的里程數換取。但如果某位旅客獲選後，卻沒有累積到足夠的里程數或積分，則可以購買所需的剩餘里程。這趟航班將在4月5日從丹麥哥本哈根起飛，4月8日返回同一城市。

根據The Street網站報導，已登記、卻沒有獲選者，會被排入候補名單，有機會獲得遞補。

在神祕目的地航班起飛前，旅客能獲得的唯一線索是該航班將飛行多久，至於目的地，要等到該航班飛行途中的某個時刻才會宣布。隨著神祕航班起飛的日期接近，北歐航空公司會給予已確認座位的旅客一份指引，通知他們行李箱內該帶些什麼。

北歐航空執行副總裁兼商務長費爾哈根（Paul Verhagen）在新聞稿中表示：「與其他熱中者一起展開冒險和神祕旅程，在途中尋找新連結和友誼，真令人興奮。」「這不只是旅程，而是會伴隨你一生的奇妙旅程。」

這也不是第一家提供神祕目的地航班的航空公司。德國漢莎航空（Lufthansa）也提供旅客「漢莎驚喜」方案，可選擇出發機場、你所尋找度假類型的主題。等到旅客訂機票後，漢莎航空才會公布地點，而且不能調整或取消。

在2023年，匈牙利廉航威茲航空公司（Wizz Air）展開一個神祕目的地航班，從義大利威尼斯出發，載著整架班機旅客前往沙烏地阿拉伯。

北歐航空公司代表沒有立即回應CNBC的置評請求。

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