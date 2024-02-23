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泰勒絲魅力難擋 澳洲巡演串珠賣到缺貨

綜合報導
美國流行天后泰勒斯日前在澳洲巡演，粉絲們競相製作手鏈，墨爾本和雪梨的一些商店珠珠串配件賣到缺貨。（歐新社）
美國流行天后泰勒斯日前在澳洲巡演，粉絲們競相製作手鏈，墨爾本和雪梨的一些商店珠珠串配件賣到缺貨。（歐新社）

流行樂天后泰勒絲(Taylor Swift)魅力無法檔，正展開世界巡迴演唱會的她，近日在澳洲的七場演唱會門票全部售罄，歌迷們紛紛以泰勒絲為主題製作友誼手鍊，使得墨爾本和雪梨一些商店的串珠配件賣到缺貨。

根據娛樂界雜誌「Pollstar」報導，泰勒絲的「時代巡迴演唱會」預料將成為史上票房最高的音樂巡演，門票收入約為10億美元。由於許多粉絲來自海外或其他州，而且很難買到門票，因此飯店集團提供價值數千美元的門票加住宿套餐服務。

央廣報導，泰勒絲的死忠歌迷一大早就湧入墨爾本(Melbourne)體育場，要在她的「時代巡迴演唱會」(Eras Tour)澳洲首場演出開唱前數小時，搶購周邊商品。

許多歌迷會製作友誼手鍊、準備服裝、並學習在她表演期間高喊的「應援口號」(fan chants)，來為演唱會做準備，許多墨爾本和雪梨的一些商店串珠配件賣到缺貨。還有粉絲精心準備參加演唱會的服裝，靈感來自泰勒絲自己形容的「時代」(Eras)，指她從鄉村樂到流行樂在一系列音樂流派中的轉變。

泰勒絲的力量甚至滲透到學術界，墨爾本大學(University of Melbourne)甚至舉辦了「泰勒絲研討會」(Swiftposium)來討論她在多個學科領域的影響力。社會學家卡羅爾(Georgia Carroll)在研討會上表示，比起億萬富豪級的超級巨星，粉絲們更多地把泰勒絲視為一位鄰家友人。

美國流行天后泰勒斯日前在澳洲巡演，粉絲們競相製作手鏈，墨爾本和雪梨的一些商店珠珠...
美國流行天后泰勒斯日前在澳洲巡演，粉絲們競相製作手鏈，墨爾本和雪梨的一些商店珠珠串配件賣到缺貨。（歐新社）

泰勒絲 澳洲

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