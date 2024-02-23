「無關政治」歐洲歌唱大賽 准許以色列參加

歐洲歌唱大賽。（取材自主辦單位）

由於以哈戰爭，國際間出現一種聲音，要求比照俄羅斯 入侵烏克蘭一樣，取消以色列 參加今年歐洲歌唱大賽(Eurovision Song Contest)的資格，不過主辦單位拒絕，表示以色列仍可以參加今年的比賽。

央廣報導，去年歐洲歌唱大賽是由瑞典 歌手羅琳(Loreen)奪冠，依照慣例，由冠軍國家主辦隔年的比賽。今年歐洲歌唱大賽將於5月在瑞典南部城市馬爾默(Malmo)舉行。不過日前有超過1000名音樂家向歐洲廣播聯盟（EBU）及瑞典電視台（SVT）發請願書，呼籲將以色列踢出這個世界上最大的現場音樂活動。

對此，歐洲廣播聯盟回應，已經進行過審查，並在去年年底決定以色列可以參加今年這項年度流行音樂盛會。歐洲廣播聯盟祕書長柯蘭(Noel Curran)重申今年1月的聲明，「歐洲歌唱大賽是一項非政治性的音樂活動，也是EBU的公共服務廣播公司成員之間的比賽。這不是政府之間的競爭」，指俄羅斯被禁參賽的情況「根本不同」，表示就俄羅斯而言，是俄羅斯廣播公司本身被EBU停止會籍，「因為他們持續違反會員義務和違反公共服務價值觀」。

包括英國女演員海倫‧米勒(Helen Mirren)，英國歌手喬治男孩(Boy George)以及前Kiss主唱吉恩‧西蒙斯(Gene Simmons)等400位名人也發表公開信，支持繼續讓以色列參加歐洲歌唱大賽的決定。

據報導，以色列將於5月9日參加第二場準決賽，16支參賽隊伍中的10支，將晉級5月11日的總決賽。今年20歲、在俄羅斯成長的戈蘭(Eden Golan)，在贏得國內比賽後將代表以色列參賽。