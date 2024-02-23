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曾錄製多首披頭四名曲 保羅麥卡尼遭竊貝斯找回

綜合報導
英國搖滾樂團披頭四傳奇人物保羅麥卡尼，於1960年代購買的一把貝斯遭竊失蹤多年，半世紀後終於物歸原主。（取材自臉書）
英國搖滾樂團披頭四傳奇人物保羅麥卡尼，於1960年代購買的一把貝斯遭竊失蹤多年，半世紀後終於物歸原主。（取材自臉書）

英國搖滾樂團披頭四（The Beatles）傳奇人物保羅麥卡尼（Paul McCartney）於1960年代購買的一把貝斯遭竊失蹤多年，如今失而復得，他對此表達感謝。披頭四的不少名曲就是用這把貝斯錄製。

整個披頭四狂熱（Beatlemania）的10年期間，保羅麥卡尼都用德國老字號樂器製造商Höfner的這把原廠貝斯演奏，它有獨特的小提琴形狀，是保羅麥卡尼1961年在披頭四草創時期，在德國漢堡駐場演出期間，以約30英鎊（約38美元）購入。

包括在德國漢堡十大俱樂部（Top Ten Club）、英國利物浦洞穴俱樂部（The Cavern Club）等地演奏，還有在倫敦艾比路（Abbey Road）錄音室進行的披頭四早期錄音。

披頭四的Love Me Do、She Loves You、Twist and Shout等暢銷名曲都使用過這把貝斯錄製。

披頭四1969年1月於倫敦錄製著名金曲Get Back、Let It Be的期間，據信這把貝斯就是在當時不知去向。不過去年的調查發現，它其實是1972年被人偷走。

一位吉他專家和兩名記者發起這項調查，矢言解開他們所說的這項「搖滾樂壇最大謎團」，希望讓貝斯歸回原主。

Höfner執行長華斯（Nick Wass）在麥卡尼請託下，2018年發起「失蹤貝斯計畫」（Lost Bass Project），去年10月終於取得突破，聯絡到當年偷走這把貝斯犯嫌的子女。對方表示，父親當年事後才知道這把貝斯是麥卡尼的，後來賣給一家酒吧的房東蓋斯特，還交代蓋斯特「要把這把吉他藏好」。

保羅麥卡尼的官方網站指出：「去年展開『失蹤的貝斯計畫』後，1972年遭竊、1961年購入的Höfner 500/1貝斯已經失而復得…Höfner認證這是當年的貝斯，保羅麥卡尼對所有相關人員極為感激。」

「失蹤的貝斯計畫」也宣布，他們的團隊人員都「非常興奮」。這個團隊在官網表示：「儘管許多人都告訴我們，這把貝斯永遠不在了，或是被人破壞了，但我們仍堅持不懈，直到物歸原主。」

據了解，這把貝斯現在價值估計達1000萬英鎊（約1262萬美元）。華斯認為，這把貝斯對麥卡尼和全世界的披頭四迷來說，是「無價之寶」。

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英國搖滾樂團披頭四傳奇人物保羅麥卡尼於1960年代購買的一把貝斯遭竊失蹤多年，半世紀後終於物歸原主。（路透）

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