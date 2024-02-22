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接了陌生來電…英男爽中256萬豪宅+13萬現金

綜合報導
英國男子以為是詐騙電話，原本不想接，差點錯過200多萬英鎊豪宅，加上10萬英鎊現金的大獎。(取材自Ｘ平台)
英國男子以為是詐騙電話，原本不想接，差點錯過200多萬英鎊豪宅，加上10萬英鎊現金的大獎。(取材自Ｘ平台)

電話詐騙盛行，許多人都不接聽陌生來電，但一個決定可能改寫命運。

英國一名飛機工程師與妹妹合資購買了豪宅抽獎，參與多次始終沒有中獎，終被抽中1棟價值200多萬英鎊(約256萬美元)的豪宅，另加10萬英鎊(約13萬美元)現金。當有陌生號碼來電通知中獎時，男子一度以為是詐騙電話而不想接聽，幸而他當時決定接聽電話，否則將錯過這份大獎。

綜合外電報導，41歲飛機工程師威廉斯(Simon Williams)育有11歲及13歲女兒，父女3人住在薩塞克斯(Sussex)的3房住所長達15年。威廉斯與妹妹一直合夥買Omaze百萬英鎊豪宅樂透(Million Pound House Draw)，只是一直不曾中獎，威廉斯十分羨慕其他幸運得獎者。

沒想到去年底，威廉斯竟然抽到一棟位於德文郡，價值200多萬英鎊的豪宅，以及10萬英鎊現金。

威廉斯贏得的豪宅總共擁有五間臥房，主臥室有可以直接看到花園的大窗戶，還擁有超大衣帽空間與淋浴間，另外四間房也能為家人、朋友提供足夠的居住空間。

威廉斯回憶中獎當天的情況，他表示：「當時我正在工作，有陌生電話號碼打來，因為常接到十分騷擾的詐騙電話，本來不想理會，但我很慶幸最後決定接電話。」否則就與百萬豪宅擦身而過。

威廉斯憶起小時父親常帶著他到新屋所在的德文郡度假，威廉斯十分期待與女兒到新屋，並希望招待親友一起歡聚，但他未決定是否會搬入長住，但肯定是度假的好去處。

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