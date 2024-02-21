對抗美、以 伊朗扶植中東代理人「戰火外包」開戰

青年運動襲油輪 印度海軍日前釋出照片，顯示取道紅海的油輪遭青年運動的飛彈攻擊後起火。（美聯社）

以色列 和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 去年10月7日開戰以來，除了加薩走廊，紅海、黎巴嫩、敘利亞、伊拉克等地相繼捲入，但這眾多戰禍背後似乎都指向一個共同事主：伊朗 。伊朗視美國、以色列為兩大敵人，卻避免在本土和美以交戰，選擇在中東多國扶植代理人勢力，一方面把戰火「外包」，也藉此投射區域影響力。

黎巴嫩南部戰火 鄰近以色列的黎巴嫩南部村落奧代塞一月遭以色列襲擊，濃煙從地面竄上空中。（歐新社）

紐約時報報導，伊朗在當前中東衝突中，除了曾直接以飛彈空襲伊拉克、敘利亞和巴基斯坦的目標，也幕後支持哈瑪斯、葉門叛軍青年運動、黎巴嫩真主黨等志同道合的武裝組織。和許多鄰國同樣面臨分離主義武裝分子和恐怖主義跨境威脅的伊朗，長期透過扶植親伊朗民兵來嚇阻、削弱敵人。

伊朗在1979年革命後，建立伊斯蘭教什葉派領袖身兼國家最高領袖的政教合一體制，但向來面臨孤立處境。面對大敵美國和勢不兩立的以色列，伊朗自許成為最強大的波灣國家，主要對手正是美國盟邦、遜尼派大國沙烏地阿拉伯，伊沙關係時常不睦。德黑蘭也常與其他遜尼派為主的鄰國對立。

中東組織與伊有共同敵人

鑒於盟友難尋，伊朗多年來金援、培訓並提供武裝和建議給數個有共同敵人的中東組織。伊朗軍隊雖已直接參與敘國、伊拉克的戰事，但大多是透過代理人團體來打擊境外敵人。英國智庫國際戰略研究所資深研究員阿爾哈桑（Hasan Alhasan）說，伊朗和親伊朗民兵構成的聯盟自稱「抵抗軸心」（抵抗美以），彼此自認患難與共。

伊朗將此策略稱為「前進防衛」：為了自衛必須在境外採取行動。阿爾哈桑說，伊朗若不願在本土和美以交戰，就得選在其他地方，這包括巴勒斯坦、伊拉克、敘國、葉門、阿富汗。此方針成效如何有待商榷，畢竟恐怖組織近期曾在伊朗境內發動攻擊，以色列也長年鎖定打擊伊朗核計畫，造成設施損毀和關鍵人物喪命。

增加區域權 避正面交鋒

伊朗企圖投射區域權力、影響力之餘，之所以不願正面和美國、以色列交鋒，是為了避免遭嚴重報復或全面開戰。

伊朗領導層對於手中的權力有多少信心，外界不得而知，但他們深知數十年來被施加制裁、禁運，已使國家軍事、經濟實力弱化，而當局的高壓也面臨到國內強烈的反彈。

為了彌補弱點，伊朗向來有意發展核武，欲和以國、巴基斯坦並駕為核武國家，也能將沙國甩在後頭，但德黑蘭至今尚未成功製造核彈。現階段，伊朗藉由資助葉門等地的什葉派團體和遜尼派的哈瑪斯來讓敵人頭痛，並讓敵人認為假使攻擊伊朗，就會惹來更多麻煩。

藉代理人出手 合理推諉

美國西點軍校的打擊恐怖主義中心去年12月的一份報告指出，伊朗的代理人勢力可以一邊不對稱的提供德黑蘭有效打擊或施壓以色列的手段，一邊又讓伊朗維持一定的「合理推諉」能力。針對近期以哈戰爭，伊朗官員一邊公開否認涉入或是下指導棋，卻也讚許哈瑪斯去年的突襲是重大成就。

另值得注意的是，伊朗在1月中旬表示已發射飛彈攻擊敘國境內的極端組織伊斯蘭國（IS）目標，以及伊拉克北部的以國情蒐據點。伊朗也對巴基斯坦開火。

紐時報導，伊朗這波直接出手和其國內問題大有關係：去年12月，伊朗東南部一間警局曾遭分離主義團體攻擊，造成11死；1月，中南部的克爾曼遭自殺炸彈攻擊，近百人喪命，IS宣稱犯案。

伊朗分析人士以及和軍方關係密切的人士對此說，伊朗政府希望對構成其支持基礎的強硬派人士展現武力。布魯塞爾智庫國際危機組織的伊朗項目主任瓦艾斯說，伊朗已明確展示不願意將相關武力用在保衛國土以外的目的。