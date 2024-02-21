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真主黨、青年運動…伊朗「代理人」多戰線襲擊 以哈戰火延燒

編譯高詣軒
哈瑪斯領袖訪伊 伊朗總統萊希（右）去年六月在首都德黑蘭會晤哈瑪斯領袖哈尼雅（左）；照片由伊朗當局釋出。（路透）
哈瑪斯領袖訪伊 伊朗總統萊希（右）去年六月在首都德黑蘭會晤哈瑪斯領袖哈尼雅（左）；照片由伊朗當局釋出。（路透）

去年10月7日後，以色列哈瑪斯根據地加薩走廊實施報復攻擊，引來伊朗警告若以軍加劇加薩戰爭，伊朗遍布中東的結盟網絡將對以國開啟多個戰線。事實證明德黑蘭的警告不虛：不只黎巴嫩真主黨襲擊以國北部邊境，葉門叛軍青年運動也對紅海船隻和以國動武，讓以哈戰火向外延燒。

扶植黎巴嫩真主黨

紐約時報報導，伊朗在中東的代理人中，黎巴嫩真主黨是被認為最強大、幹練的親伊朗武裝勢力。真主黨於1980年代在伊朗協助下成立，旨在對抗以色列在黎巴嫩南部的占領行動，迄今多次和以軍交戰或爆發小型邊境衝突。真主黨亦是政黨，在黎國國會擁有議席。

這波以哈開戰後，真主黨和以軍經常跨境駁火，但至今克制而未全面發動戰事。另外，青年運動襲擊周邊船隻、衝擊紅海船運亦備受矚目。

軍援葉門青年運動

青年運動20年前就對葉門政府發動暴動，而美國和中東的官員及分析師說，其壯大原因至少部分來自伊朗暗中軍事支援。

2014年至2015年，青年運動奪取了大片葉門領土。沙烏地阿拉伯領導的聯軍介入葉門內戰，支持葉門當局。2022年以來，戰事進入實質休兵，如今青年運動仍掌控葉門西北部和首都沙那。

隨著去年以哈開戰，青年運動以力挺巴人為由展開作戰，朝以色列發射飛彈和無人機，並攻擊欲取道紅海、蘇伊士運河的多艘船隻，擾亂國際航運。這讓青年運動成為影響全球的勢力，也引發美國、英國在盟友幫助下空襲葉門境內的青年運動目標。

哈瑪斯受伊朗培訓

引爆戰端的哈瑪斯也接受伊朗武器和培訓，過去已屢次和以國交手。但真主黨和其他許多伊朗代理人團體雖出手攻擊以色列，仍避免與之全面開戰。

紐時引述前美國駐伊拉克、阿富汗大使克勞可分析，無論伊朗多麼樂於煽動中東衝突，但伊朗最高領袖哈米尼的健康堪慮，國內近年也爆發抗議潮，應和美國同樣認為全面開戰弊大於利。克勞可指出，伊朗領導層最關切的不外乎「政權穩定」。

美國情報官員持續評估認為，伊朗對戰局擴大興趣缺缺，但若干中東外交官擔心，以色列強硬派政府遠不像美國拜登政府這麼傾向克制衝突；有人推論，以國可能認為打擊伊朗代理人並將美國更直接捲入戰局有其價值。

伊朗 以色列 哈瑪斯

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