機上9間廁所全故障 荷航波音787飛一半被迫折返

荷蘭皇家航空一架波音787夢幻客機12日前從阿姆斯特丹飛往洛杉磯時，機上9個洗手間全數故障，迫使機長決定掉頭折返；示意圖。(圖／123RF)

荷蘭皇家 航空（KLM）一架波音787夢幻客機日前執飛跨大西洋航班時，機上九個洗手間全部故障，迫使機長決定掉頭折返。

商業內幕與英國鏡報14日報導，這架編號KL601的荷航波音787-10夢幻客機日前載了200多名乘客，從荷蘭阿姆斯特丹飛往美國洛杉磯 。起飛後不久空服員就發現機上只有一個洗手間正常運作，隨即通報機長。

航班追蹤網站「Flightradar24」的資訊顯示，KL601飛行將近一個鐘頭後，機師考慮返航，在英國北方繞了一圈，隨後還是決定繼續飛行。

@SecretaryPete, @KLM #KL601 diverts back to AMS over the North Sea with no bathrooms. When 1 bathroom starts working, captain decides to resume his flight to LAX. 1 bathroom is the same as none. Do the math, not enough time in 10 hrs for everyone to go. @CNN @carlquintanilla pic.twitter.com/L6Hitn4yYd — Felix Cervantes (@felixcervantes) 2024年2月12日

一名乘客在社群媒體 平台X發文指稱，當其中一個洗手間開始運作一段時間，機長決定繼續飛往洛杉磯，「但一個洗手間就跟沒有一樣，算一下，十個鐘頭內沒有足夠的時間讓所有人都去上廁所」。

荷蘭皇家航空一架波音787夢幻客機12日前從阿姆斯特丹飛往洛杉磯時，機上九個洗手間全數故障，迫使機長決定掉頭折返。資料照片。（路透）

經過了兩個小時，KL601的機師改變想法，在格陵蘭上空掉頭，飛回阿姆斯特丹，意味乘客們經歷大約六個半鐘頭的飛行，最後回到了出發地。據稱，當KL601最終折返時，最後一個洗手間也故障了。

根據民航新聞網站報導，荷航後來使用另外一架787客機替換，最終比原定計畫晚了九個小時出發。目前尚不清楚該班機洗手間故障確切原因，荷航沒有回應置評請求。