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受夠小費文化？這9國不用給 其中3國給了還會失禮

綜合報導
在日本、中國和韓國，給小費被認為是不禮貌的；示意圖。（圖／123RF）
在日本、中國和韓國，給小費被認為是不禮貌的；示意圖。（圖／123RF）

美國的小費文化是否變質，近來已成為熱議話題。其實有不少國家不但沒有這種文化，有些國家甚至認為給小費是一種羞辱。

在美國和加拿大，要給小費幾乎是一種「常識」，在美國甚至是強制性的小費機制。在美國有不少餐廳服務人員是靠小費生存，因此在美國如果不給小費就離開，可能會上演「你跑我追」的戲碼。加拿大雖然不像美國這樣要求，但如果顧客不給小費，也會被視作無禮的舉動。

每日郵報（Daily Mail）列出九個國家是沒有小費文化的，分別是澳洲、瑞士、阿根廷、比利時、法屬玻里尼西亞、新加坡日本、中國和韓國。

澳洲有最低工資和收取服務費的規定，因此在這樣的規定之下就不另外收受小費；瑞士的小費則是已經包含在結帳的金額內，不過假設客人真的覺得服務很不錯，要給小費的話服務人員還是會收下。

阿根廷2004年的勞基法規定，向旅館或餐廳服務人員支付小費是違法的行為，不過收到小費對於服務人員來說還是很開心的。雖然不符合法規，很多遊客私底下還是都會給服務人員小費，當地的小費甚至占服務生收入的40%。比利時則是因為員工薪水已經很高，不需要再收小費。

在法屬玻里尼西亞和新加坡也都沒有小費文化，如果遊客在法屬玻里尼西亞要給小費，可能還會被拒絕，新加坡則是在政府網站上直接寫明了「小費不是我們的生活文化」。

令人驚訝的是，在日本、中國和韓國，給小費甚至被認為是不禮貌的。日本人不論做什麼總是抱著「職人精神」，收到小費會讓認真工作的日本人認為自己的工作不被看重。中國和韓國也認為給小費是不禮貌的行為，在中國甚至禁止給小費。

日本 新加坡 澳洲

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