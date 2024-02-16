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世界最古老鳥蛋 1700年驚見蛋液還在

綜合報導
英國牛津大學考古團隊日前對一顆1700年歷史的鳥蛋進行掃描，意外發現仍保有蛋液。（取材自X平台）
英國牛津大學考古團隊日前對一顆1700年歷史的鳥蛋進行掃描，意外發現仍保有蛋液。（取材自X平台）

英國牛津大學考古團隊，2010年在白金漢郡艾爾斯伯里（Aylesbury）一個古羅馬的坑洞中挖掘時，找到四顆「1700年前的古羅馬鳥蛋」，其中一顆保存完整。考古學家近日進行電腦掃描分析，赫然發現這顆蛋內還留有蛋液，直呼這很有可能是現存最古老的蛋。接下來團隊還要進一步研究這顆蛋的來源和其他考古資訊。

英國牛津大學考古團隊過去在白金漢郡艾爾斯伯里（Aylesbury）進行挖掘時，找...
英國牛津大學考古團隊過去在白金漢郡艾爾斯伯里（Aylesbury）進行挖掘時，找到四顆「1700年前的古羅馬鳥蛋」。（取材自X平台）

綜合CNN、衛報報導，牛津大學考古團隊於2007年至2016年間，在羅馬帝國「馬斯頓遺址」（Fleet Marston）附近進行挖掘工作，發現陶器、皮鞋、獸骨等古文物，其中最特別的，莫過於盛裝在編織籃中的四顆鳥蛋，其中三顆在發現當下及移出過程中破碎，散發出刺鼻臭味。

去年8月，該團隊決定對僅存的一顆完整鳥蛋進行掃描，意外發現蛋殼內「仍保有液體」，蛋黃和蛋白似乎已混為一體。

主導這項挖掘工作的考古學家比杜夫（Edward Biddulph）興奮表示，他在職業生涯中從來沒有看過類似的東西：「經過這麼多年後，我們原以為蛋黃和蛋白會乾掉，但它卻依然存在，真的讓人難以置信。這可能是世界上最古老的蛋。」

比杜夫也指出，以前在羅馬的墳墓中通常都只看到蛋殼碎片，這次的發現，是英國目前「唯一古羅馬時期完整的蛋」，這顆羅馬蛋已有1700年歷史，其出土地點可能是當時的「許願井」，環境長年潮濕，蛋作為祭品被放進井內，因此長年下來保存良好。

比杜夫表示，過去雞蛋象徵「生育與重生」，且人們也會將雞蛋與麵包放在籃子裡，當做葬禮其中的一個儀式。

目前這顆蛋存放在倫敦自然史博物館，專家計畫未來會在蛋上開一個小孔，取出內容物，並試圖找出更多關於產蛋鳥類的資訊。

雞蛋 博物館

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