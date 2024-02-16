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日達美樂員工挖鼻屎放麵糰 拍惡搞影片稱只為好玩

中央社

日本去年接連出現餐飲惡搞影片爆發食安危機，時隔一年又出現達美樂比薩員工拍影片惡搞，只見他在片中作勢挖鼻屎，然後把手指插入麵糰當中。達美樂為這名兼職員工的不當行為致歉，並表示考慮採取法律行動。

這則惡搞影片是在兵庫縣尼崎市一家達美樂比薩分店拍攝，最初是在Instagram上一個私人帳戶上發布給朋友觀看，之後被兩次傳播後在社群媒體流傳。

達美樂比薩員工將戴著手套的手指放入鼻孔後，再將手指抹在麵團上。（視頻截圖）
達美樂比薩員工將戴著手套的手指放入鼻孔後，再將手指抹在麵團上。（視頻截圖）

達美樂比薩表示，影片於2月12日凌晨2時營業結束後，一名兼職員工在店內拍攝，影片中顯示，該名員工將戴著手套的手指放入鼻孔後，再將手指抹在麵團上。

達美樂為這項不適當行為致歉，已經將尼崎店的全部麵糰廢棄，並未提供給消費者，該家分店也從12日起暫停營業。

達美樂表示，將對該名員工處以嚴正處分，達美樂正在審查這名員工的不當行為對公司造成的損失，並考慮採取法律行動。該員工在接受公司詢問時表示，「這麼做只是為了好玩，現在非常後悔。」

日本去年從大型連鎖迴轉壽司「壽司郎」開始，爆出許多「迷惑行為」（日文迷惑意為使人困惑、為難等）影片。片中的人在餐廳內惡搞，包括拿起醬油瓶舔瓶口、把口水抹在轉盤上的壽司上等，導致顧客不敢上門，甚至迴轉壽司都「不轉了」，數個月後才慢慢平息。（中央社）

日本 社群媒體

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