生肖文化大不同 這國家不過龍年 改過「蝸牛年」

哈薩克人認為龍不是好東西；示意圖。(圖／123RF)

在中國人眼裡，龍為四靈之一，是祥瑞之象，代表吉祥、和順、至善、尊貴與崇高。但農曆新年和生肖並非華人 專屬，不同地區對生肖的解讀也各有趣味，像是越南 就將兔年改為貓年，而位於中亞的國家哈薩克 更將龍年換成「蝸牛年」，會這麼做改變的原因更讓華人驚訝，象徵吉祥的龍到了哈薩克，卻是不吉利的象徵。

哈薩克人認為龍不是好東西，因此把龍年主角換成形象更好的蝸牛。(本報資料照片)

綜合媒體報導，在哈薩克的傳統文化中，也有類似於生肖的概念。他們的傳統生肖系統與中國的十二生肖有所不同，哈薩克人的十二生肖分別是鼠、牛、獵豹、兔、蝸牛、蛇、馬、 綿羊、猴、雞、狗和野豬，除了龍變成「蝸牛」以外，華人生肖出現的老虎也改成了「獵豹」。

據哈薩克國際通訊社引述民俗學家波拉特波派吾勒說，按照哈薩克人傳統的生肖紀年法和曆法來說，現在還沒有正式進入「蝸牛年」，要到3月21日至22日是黑夜與白晝時長對齊的日子，才是正式進入蝸牛年的日子。

報導指出，今年不僅是哈薩克的蝸牛年，更是「1年有366天的閏年」。波拉特波派吾勒表示，哈薩克受到伊斯蘭教宗教影響，過去天文學家使用的古代伊斯蘭曆法「希吉來曆（通稱伊斯蘭曆或回曆）」，才因此造成此種特殊現象。

至於哈薩克在生肖中不用龍的原因，在網上擁有48萬名追蹤者的Facebook專頁「怪奇事物所 Incrediville」表示，因為哈薩克人認為龍不是什麼好東西，因此把龍年主角換成形象更好的蝸牛，屬龍的人去到哈薩克馬上變成屬蝸牛。