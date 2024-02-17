哈薩克擬推「手術閹割」 切除戀童犯生殖器

哈薩克國會議員近日提案修法，將透過「手術閹割」，切除惡行重大的戀童癖生殖器；示意圖。(圖／123RF）

哈薩克 國會議員近日提案修法，將透過「手術閹割」，切除惡行重大的戀童癖生殖器，認為現行的「化學去勢」無法有效阻止對兒童實施的性犯罪。

每日郵報報導，哈薩克執政黨國會議員兼執行秘書貝森巴耶夫（Elnur Beisenbaev）5日表示，政府「沒有骨氣」，未堅持批准手術閹割，反而迎合戀童癖，「好像我們侵犯了他們的權利，因為戀童癖者也是人。但我認為他們不是人。」

貝森巴耶夫說，「不幸的是，（針對兒童的性犯罪）愈加頻繁」，表明化學閹割，也就是透過注射抗雄性激素藥物降低男性性慾，效果不佳，稱讓「強暴犯獲釋，我們就允許他們再次犯罪」。

貝森巴耶夫指出，「我剛剛在會議上談到了手術閹割的問題……但政府不支持，這被視為是對戀童癖者的權利侵犯。」

他打算繼續推動法案的通過，稱「我們不建議將其用於所有戀童癖者身上，但我們希望為法庭判決時新增手術閹割的選擇。如果戀童癖攻擊特別殘酷，我認為必須進行手術閹割。」

貝森巴耶夫引述數據稱，2022年截至年底，哈薩克共發生針對430名兒童的性犯罪，性暴力犯罪 案件超過800件。

他舉例稱，哈薩克一名5歲女童遭48歲男子用買冰淇淋等話術誘騙到家中後遭性侵死亡，兇手有性犯罪前科，曾被判處無期徒刑並進行化學閹割，但假釋出獄後仍再次犯罪。

哈薩克多年來一直對戀童癖者實施強制的閹割制度，但該計畫也遭到人權組織批評。人權活動家坦薩莉（Dina Tansari）表示，即使在化學閹割後，戀童癖者獲釋後仍然很危險。

她說，有罪不罰才會引發新的犯罪，任何化學閹割都無濟於事，必須考量到使用的藥物很容易從體內排出，例如酒精可能會影響化學成分作用，「我認為這是在浪費公帑」。