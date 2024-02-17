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日擬移植豬腎至人體胎兒 作洗腎前過渡

綜合報導
日本研究團隊正在計劃一項臨床研究，將豬腎暫時移植到患有嚴重腎臟病的人類胎兒體內，作為嬰兒出生後開始洗腎前的過渡療法；示意圖。(圖／123RF）
日本研究團隊正在計劃一項臨床研究，將豬腎暫時移植到患有嚴重腎臟病的人類胎兒體內，作為嬰兒出生後開始洗腎前的過渡療法；示意圖。(圖／123RF）

日本研究團隊正在計畫一項臨床研究，將豬腎暫時移植到患有嚴重腎臟病的人類胎兒體內，作為嬰兒出生後開始洗腎前的過渡療法。他們預計今年向日本政府認定的委員會提出申請。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞報導，若這項研究計畫實現，將是日本國內第一個將動物器官移植到人體的異種移植案例，有望緩解器官捐贈者不足的狀況。

研究團隊由東京慈惠會醫科大學、日本國立成育醫療研究中心等組成。

根據研究計畫，醫療團隊將從受精後30天的豬隻胎兒體內取出約2毫米的腎臟，並將豬腎移植到腎臟無法正常形成的人體胎兒內。移植手術預計在預產期約4周前進行，並藉由特殊的注射針植入豬腎至胎兒背部皮下。

而移植後的腎臟將與周圍的血管自然結合，每天有望產生數十毫升的尿液。而胎兒出生後，醫療團隊預計從嬰兒背部插入導管排出體內的尿液，作為嬰兒可安全接受血液透析之前的過渡療法。

而嬰兒開始接受血液透析後，醫療團隊將摘除嬰兒體內的豬腎。

不過，將動物器官移植到人體的異種移植也存在倫理層面的課題，研究團隊將在今年夏天之後舉辦公開講座，以尋求一般民眾的理解，並預計在今年通過研究機構的倫理委員會的審查後，向日本政府認定的委員會提出申請。

身為研究團隊一員的東京慈惠會醫科大學教授橫尾隆表示，這種療法有望提供重症嬰兒存活希望，在社會容許的範圍內一邊驗證安全性、有效性、倫理層面的同時推動研究。

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