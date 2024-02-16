為騙補貼 印度集體婚禮逾200對假結婚…下場慘了

印度北方一場超過200對新人參加的集體婚禮，遭踢爆是為了詐取政府補助。（視頻截圖）

據印媒報導，印度 北方邦(Uttar Pradesh)巴利亞縣(Ballia)日前有逾200對「新人」透過參加集體婚禮來假結婚，以騙取政府補貼。警方拘捕15人，包括社會福利 部門官員。

香港01引述「今日印度」(India Today)報導，印度官員指，有568對新人在這場集體婚禮中結婚，但後來的調查發現，實際上有逾200對「新人」其實是收錢扮演新娘和新郎，他們當中有些人已於2023年結婚。

報導引述一名19歲男子稱，有人向他提供2000盧比(約24美元)的報酬，要求他參加這場集體婚禮，但他日前在其中一段影片中卻表示，「我根本不知道新娘去哪裡了，因為我也沒拿到錢。」

另一段分享的影片中，可以看到部分「新郎」戴著口罩 ，隱藏起他們的臉龐，還有一些女性在新郎缺席的情況下，自己為自己戴上花環。當地媒體報導，還有未成年的女孩，甚至已經有兩個孩子的母親，為了錢再次結婚。

度的集體結婚計畫旨在幫助負擔不起高昂婚禮費用的貧困家庭舉辦婚禮，政府共向每對新人提供5.1萬盧比(約614美元)的補貼，當中新娘得到其中的3.5萬盧比(約422美元)，1萬盧比(約120美元)用作購買結婚物資，用於集體婚禮的費用為6000盧比(約72美元)。