大馬女網紅翻12年前舊照 驚見老公同框 網友：命中注定

馬來西亞一名網紅珍恩分享2012年的照片，發現當時還不認識的丈夫，就曾和她同框拍照。（取材自臉書）

馬來西亞一名網紅日前在整理舊照時，意外發現自己的老公在12年前就曾和自己同框合照，她驚訝地將照片PO上網路，引發網友熱議，認為兩人真的是命中注定。

據「太陽報」(The Sun)報導，馬來西亞32歲網紅珍恩(Jenn Chia)和丈夫利德爾(Jon Liddell)已經在一起10年，兩人於2023年結婚，感情非常好。珍恩常在社群媒體 上分享兩人的互動日常，近期她上傳一段影片，講述內容讓網友們驚呼兩人真是姻緣天注定。

原來影片主題的這張照片是珍恩跟朋友在咖啡 廳拍下的，這張照片拍攝的時間是2012年10月10日，而珍恩的老公利德爾就站在她身後。不過有趣的是兩人當時並不認識，是直到兩年後2014年才認識交往。珍恩當時還將照片傳上臉書 ，因此可以從臉書紀錄看出來這張照片並不是合成的。