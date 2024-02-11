瑞典醫學院冷凍庫故障 30年研究全毀 損失近5000萬

瑞典卡羅琳斯卡學院去年底因冷凍庫故障，導致30年來研究毀於一旦，損失近5000萬美元，初步調查並非遭蓄意破壞。(路透)

世界著名醫學大學之一的瑞典 卡羅琳斯卡學院表示，由於去年聖誕假期期間冷凍庫故障，過去至少30年來蒐集的樣本與研究成果，全部毀於一旦。

衛報報導，位在斯德哥爾摩地卡羅琳斯卡學院，是全球知名的醫學大學之一，其下轄機構卡羅琳學院諾貝爾 大會（Nobel Assembly）專門負責頒發諾貝爾生醫獎。

這些樣本儲存在卡羅琳斯卡學院的16個低溫 儲槽，透過液態氮長年保持在攝氏零下190度。但去年12月22日至23日期間，液態氮供應突然中斷。儘管在缺乏額外液態氮的情況下，低溫儲槽仍能運作4天，但它們最終故障長達5天，導致多個機構的樣本毀壞。

卡羅琳斯卡學院南部校區院長賽爾伯格（Matti Sällberg）表示，這起事件發生在「所能想像的最糟糕時間」，也就是平安夜的前一天。稱已經通報警方，樣本都被嚴格用於未來研究用途，因此不會影響任何患者的醫療照護，但「受到最嚴重影響的是那些研究白血病的人，他們從患者身上蒐集樣本長達30年。」

賽爾伯格表示，官方尚未估計毀壞樣本價值，目前沒有跡象表明這是蓄意破壞，並已展開內部調查。

有媒體報導指出，樣本損失金額估計達5億瑞典克朗（約4934萬美元）。